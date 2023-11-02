Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Liburan Akhir Tahun Bareng Anabul, Ini 5 Hotel Ramah Hewan Peliharaan di Indonesia

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:06 WIB
Liburan Akhir Tahun Bareng Anabul, Ini 5 Hotel Ramah Hewan Peliharaan di Indonesia
Ilustrasi kucing peliharaan. (Foto: Pixabay.com)
MENGHABISKAN momen pergantian tahun tentu lebih seru dan menyenangkan bersama yang tersayang, tak terkecuali anak bulu alias anabul atau hewan-hewan peliharaan yang lucu dan menggemaskan.

Bagi para pecinta binatang, pilihan akomodasi pet friendly (ramah hewan peliharaan) akan menjadikan rencana liburan akhir tahun semakin seru tanpa perlu merasa khawatir meninggalkan anabul di rumah.

Melansir dari ANTARA News, Kamis (2/11/2023), berikut beberapa rekomendasi akomodasi yang ramah anabul dari tiket.com.

1. GH Universal Bandung

Dengan harga mulai dari Rp1,1 juta, GH Universal Bandung yang berdesain interior klasik lengkap dengan karpet serta jendela yang menghadap ke lingkungan serba asri ini akan memanjakan sobat tiket dengan fasilitas untuk anabul yang luar biasa.

 BACA JUGA:

Mulai dari penginapan, playground dan kolam berenang, serta layanan khusus untuk memandikan hewan peliharaan, seperti anjing dan kucing, hotel itu merupakan salah satu pilihan akomodasi yang wajib dikunjungi di Bandung.

2. Pedesaan hijau di Arya Arkananta

Pilihan akomodasi yang satu ini akan mengajak wisatawan merasakan indahnya berada di tengah area pedesaan dengan hamparan sawah kehijauan.

 Ilustrasi

Ilustrasi (Freepik)

Berkunjunglah ke Bali dengan tiket pesawat mulai dari Rp 380 ribu dan bermalam di Arya Arkananta Resort & Spa yang pet friendly dengan harga mulai dari Rp1,3 juta untuk sebuah pengalaman liburan yang tak terlupakan bersama hewan peliharaan tersayang.

 BACA JUGA:

3. Suasana pantai di MAMAKA by Ovolo

Terletak di salah satu kawasan utama Bali, MAMAKA by Ovolo merupakan salah satu hotel di Kuta dengan desain cantik yang memanjakan mata serta fasilitas terbaik untuk beristirahat dengan nyaman. Yang menjadikannya semakin spesial, pengunjung dapat mengajak hewan peliharaan untuk ikut menginap dan menikmati liburan di momen pergantian tahun kali ini.

Dengan harga per malam mulai dari Rp 2,2 juta, MAMAKA by Ovolo juga berlokasi strategis dengan sejumlah tempat wisata populer di Bali, seperti Pantai Kuta yang ternama, hingga pusat perbelanjaan Beachwalk Mall.

