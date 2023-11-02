Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Simak 5 Alasan yang Bikin Street Food di India Terkenal Jorok!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |22:55 WIB
Simak 5 Alasan yang Bikin Street Food di India Terkenal Jorok!
Street food India (Youtube Davit Studio)
STREET food atau kuliner jalanan di India terkenal jorok. Dalam video-video yang viral di media sosial dan ditonton oleh warga seluruh dunia tampak bagaimana penjual jajanan kaki lima di India mengabaikan kebersihan dan higeinitas.

India merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Kuliner di India juga cukup beragam dan diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Sayangnya, reputasi kuliner India cukup buruk di mata wisatawan. Terlebih pada kuliner jalanan atau street foodnya.

Mengenai hal tersebut, terdapat 5 alasan street food di India terkenal jorok.

Berikut informasinya yang telah Okezone lansir dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023).

Lingkungan yang kotor

Banyak video tentang street food di India yang umumnya dijual di area perkotaan yang ramai. Namun, tidak sedikit dari kios-kios makanan tersebut berada di tempat yang kotor, bahkan sering didapati sampah yang menumpuk di sekitar kios makanan.

Karena faktor lingkungan tersebut akhirnya menyebabkan kualitas makanan yang dijual terlihat tidak higienis dan tidak menggiurkan.

Persiapan yang kurang baik

Faktor selanjutnya masih berkaitan dengan higienitas pada persiapan makanan. Para pedagang kaki lima umumnya memiliki standar kebersihan yang harus dipatuhi, seperti mencuci tangan, memakai masker, memakai sarung tangan, peralatan masak yang bersih, dan lain-lain.

Namun, di India sering kali ditemukan pedagang yang tidak mematuhi standar kebersihan tersebut. Bahkan beberapa pedagang membiarkan makanan mentah dibiarkan secara terbuka hingga peralatan masak yang tidak steril.

Air yang kotor

Ketersediaan air bersih bagi pedagang makanan street food di India rupanya cukup terbatas. Sehingga mereka kerap menggunakan air seadanya untuk membersihkan alat masak, bahan makanan, hingga mencuci tangan.

Padahal air yang tidak terjamin kebersihannya bisa menyebabkan kontaminasi bakteri atau virus pada makanan yang tentunya akan berbahaya jika masuk ke dalam tubuh.

