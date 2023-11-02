Resep Lempah Kuning Khas Bangka Belitung, Segar Disantap saat Makan Siang

RESEP lempah kuning khas Bangka Belitung sering kali dicari masyarakat. Makanan satu ini tentu menjadi nikmat karena dicampur dengan bumbu rempah.

Apalagi ditambah dengan potongan nanas yang membuat masakan satu ini menjadi lebih segar. Begitu nikmat disantap dengan nasi putih hangat.

Lempah kuning pada dasarnya menggambarkan kehidupan masyarakat Pulau Bangka yang tinggal diwilayah kepulauan, dekat dengan laut dan sebagain besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

Mengutip akun Instagram @eunice_euston, Jumat (3/11/2023), berikut resep lempah kuning khas Bangka Belitung.

Bahan:

- 1 kg ikan baronang

- 1 buah nanas, kupas kulitnya dan potong-potong