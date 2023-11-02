Resep Mudah Nasi Goreng Jawa Pedas, Pedasnya Mantap

NASI goreng merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang banyak di gemari warga lokal hingga turis asing. Di setiap daerah bahkan di setiap keluarga memiliki resepnya masing-masing. Tidak heran banyaknya jenis nasi goreng di Indonesia, salah satunya adalah nasi goreng Jawa.

Makanan khas Jawa memiliki keunikannya masing-masing seperti rasa yang cenderung manis. Nah mari kita simak resep nasi goreng jawa pedas berikut ini, seperti dilansir dari Instagram.

Bahan-bahan :

- 2 piring nasi

- 4 buah cabai merah besar, potong-potong