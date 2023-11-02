NASI goreng merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang banyak di gemari warga lokal hingga turis asing. Di setiap daerah bahkan di setiap keluarga memiliki resepnya masing-masing. Tidak heran banyaknya jenis nasi goreng di Indonesia, salah satunya adalah nasi goreng Jawa.
Makanan khas Jawa memiliki keunikannya masing-masing seperti rasa yang cenderung manis. Nah mari kita simak resep nasi goreng jawa pedas berikut ini, seperti dilansir dari Instagram.
Bahan-bahan :
- 2 piring nasi
- 4 buah cabai merah besar, potong-potong