Cara Baru Nikmati Kopi, Campur dengan Marshmallow

KOPI bisa dinikmati dengan cara apapun. Dicampur dengan creamer, susu, atau gula merah. Rasanya tentu akan lebih nikmat jika ditambah dengan es.

Namun, pernahkan kamu mencoba cara baru nikmati kopi dengan marshmallow?

Dilansir dari Your Dream Coffee (2/11/2023), es kopi yang dicampur dengan marshmallow akan menciptakan rasa manis dan creamy. Cara meraciknya pun sangat mudah.

Kamu cukup menyeduh kopi hitam, lalu ditambahkan marshmallow pada bagian atasnya. Selain itu, racikan es kopi ini juga bisa ditambahkan perasa seperti cokelat, karamel, kelapa, dan lainnya.

Soal rasa, kamu tak perlu khawatir. Kopi yang dicampur marshmallow yang dilelehkan, terasa lembut di setiap tegukannya. Rasa marshmallow yang manis menutup pahitnya kopi hitam.

Meski terlihat nikmat, kamu juga tetap harus memperhatikan betul jenis kopi yang dipilih dapat berdampak besar pada rasa, tekstur, dan konsistensi minuman.