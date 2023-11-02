Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Spageti hingga Ravioli, 5 Jenis Hidangan Pasta Paling Terkenal di Dunia

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |21:30 WIB
Spageti hingga Ravioli, 5 Jenis Hidangan Pasta Paling Terkenal di Dunia
Pasta Ravioli, (Foto: Timolina/Freepik)
A
A
A

PASTA merupakan salah satu makanan khas Italia yang paling populer di dunia. Banyak dijumpai dan dihidangkan hampir di seluruh tempat di dunia selain pizza.

Pasta sendiri memiliki berbagai jenis bentuk serta penyajian yang berbeda, yang mana setiap menu memiliki kekhasannya masing-masing. Dari sekian banyak ragam jenis pasta, apa saja sih pasta yang terkenal di dunia? Dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023) mari intip uraian lima hidangan pasta paling terkenal di dunia di bawah ini.

1. Lasagna: Hadir dengan bentuk lembaran datar dan lebar, pasta yang berasal dari kota Napoli di Italia ini biasanya hadir dengan lapisan lasagna yang paling umum adalah ragu (daging sapi dan tomat dengan bumbu) dan saus bechamel dengan topping keju parmesan, namun beberapa resep menyertakan sayuran, jamur atau jenis daging dan keju lainnya seperti ricotta dan mozzarella.

2. Fettucine Alfredo: Dikenal juga sebagai fettuccine al burro (fettuccine dengan mentega), fettuccine alfredo adalah hidangan pasta sederhana yang terdiri dari fettuccine (pita pasta datar) yang ditaburi keju parmesan dan mentega. Prosesnya mengemulsi bahan-bahan untuk menghasilkan cita rasa yang kaya, tapi juga delicate.

 BACA JUGA:

 

(Foto: Instagram @erinagudono) 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/23/298/2652848/kekasih-kaesang-hobi-masak-intip-resep-pasta-ala-erina-gudono-Zk91MljHcf.jpeg
Kekasih Kaesang Hobi Masak, Intip Resep Pasta ala Erina Gudono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/29/298/2493906/dapat-rekor-muri-chef-martin-berbagi-tips-masak-pasta-mh587qw3W5.jpg
Dapat Rekor MURI, Chef Martin Berbagi Tips Masak Pasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/30/298/2463196/makan-pasta-ala-orang-italia-it-s-a-big-no-mencampurnya-dengan-makanan-lain-lZvnK8tHJC.jpg
Makan Pasta ala Orang Italia, It's a Big No Mencampurnya dengan Makanan Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/24/298/2430149/menu-gampang-ini-resep-fettuccine-carbonara-ala-mama-lita-5Scd3Uv41E.jpg
Menu Gampang, Ini Resep Fettuccine Carbonara ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/22/298/2250497/serupa-tapi-tak-sama-kamu-harus-tahu-beda-spageti-dan-fettucini-Lj6FCNt3Ki.jpg
Serupa tapi Tak Sama, Kamu Harus Tahu Beda Spaghetti dan Fettucini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/26/298/2189528/trik-merebus-pasta-al-dente-buat-para-pemula-Asz6RnM3xa.jpg
Trik Merebus Pasta Al Dente Buat Para Pemula
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement