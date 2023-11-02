Spageti hingga Ravioli, 5 Jenis Hidangan Pasta Paling Terkenal di Dunia

PASTA merupakan salah satu makanan khas Italia yang paling populer di dunia. Banyak dijumpai dan dihidangkan hampir di seluruh tempat di dunia selain pizza.

Pasta sendiri memiliki berbagai jenis bentuk serta penyajian yang berbeda, yang mana setiap menu memiliki kekhasannya masing-masing. Dari sekian banyak ragam jenis pasta, apa saja sih pasta yang terkenal di dunia? Dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023) mari intip uraian lima hidangan pasta paling terkenal di dunia di bawah ini.

1. Lasagna: Hadir dengan bentuk lembaran datar dan lebar, pasta yang berasal dari kota Napoli di Italia ini biasanya hadir dengan lapisan lasagna yang paling umum adalah ragu (daging sapi dan tomat dengan bumbu) dan saus bechamel dengan topping keju parmesan, namun beberapa resep menyertakan sayuran, jamur atau jenis daging dan keju lainnya seperti ricotta dan mozzarella.

2. Fettucine Alfredo: Dikenal juga sebagai fettuccine al burro (fettuccine dengan mentega), fettuccine alfredo adalah hidangan pasta sederhana yang terdiri dari fettuccine (pita pasta datar) yang ditaburi keju parmesan dan mentega. Prosesnya mengemulsi bahan-bahan untuk menghasilkan cita rasa yang kaya, tapi juga delicate.

