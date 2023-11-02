Bosan Menu Itu-Itu Aja? Ini 3 Resep Salad Dressing Sehat Harian

Resep salad dressing sehat ini cocok untuk menu diet harian. Alhasil, body goals ideal dan tubuh sehat bakal mudah didapat.

Untuk membuat salad dressing sehat tidak terlalu sulit. Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Bahan-bahannya juga mudah didapat.

Berikut resep salad dressing sehat yang cocok untuk menu diet dan sarapan sehat.

Resep Salad Dressing Sehat

1. Salad Dressing Lemon Thyme

Salad dressing lemon thyme dikenal memiliki rasa yang lezat. Dilengkapi dengan minyak zaitun, jus lemon segar, bawang putih, dan thyme ini akan menjadi saus salad favorit keluarga.

Bahan-bahan:

1/2 siung bawang merah

1/2 siung bawang putih

1/2 sdt mustard

2 sdm cuka sari apel

2 sdm lemon peras

1 sdm thyme