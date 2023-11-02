Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Unik, Permen Ini Dibuat dari Buah Khayalan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:06 WIB
Unik, Permen Ini Dibuat dari Buah Khayalan
Permen dengan Rasa Buah Khayalan. (Foto: Odditycentral)
A
A
A

PERMEN dengan rasa buah menjadi varian yang paling populer di seluruh dunia. Meskipun ada banyak rasa buah yang dapat dipilih, termasuk kombinasi buah yang menarik, perusahaan masih terbatas pada buah-buahan yang tersedia di dunia.

Namun bagaimana jika seseorang mendobrak batasan dan mulai membuat permen yang rasanya dari buah khayalan? Itulah ide jenius yang baru-baru ini muncul dari pembuat manisan Jepang, Kanro.

Buah Mythical

Bulan lalu, perusahaan meluncurkan permen bergetah jenis baru yang rasanya seperti ‘Kiraspika no Mi’ (キラスピカ), buah buatan dengan rasa, desain, dan bahkan cerita asal yang orisinal. Menurut situs resmi Kanro, Kiraspika yang berbentuk bintang hanya tumbuh di wilayah pegunungan Blue Knife, yang suhunya turun hingga -50 derajat Celcius di musim dingin.

Buah itu digambarkan sangat sulit diperoleh, karena pada saat buah matang, pada malam bulan purnama sekitar titik balik matahari musim dingin, buah tersebut meledak sebagai mekanisme penyebaran bijinya. Potongan buahnya terbang dengan kecepatan 300 meter per detik, dan jika terkena langsung bisa berakibat fatal.

Segala sesuatu tentang Kiraspika ditemukan di laboratorium buah Kanro, di mana para ahli rasa menggabungkan berbagai rasa yang ada untuk menciptakan rasa yang benar-benar orisinal dan rasanya belum pernah Anda makan.


