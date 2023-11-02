Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Awalnya Asing, Chef Asal Perancis Ini Akhirnya Bucin Makanan Indonesia

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:30 WIB
Awalnya Asing, Chef Asal Perancis Ini Akhirnya Bucin Makanan Indonesia
Makanan Indonesia, (Foto: TasteAtlas)
BAGI lidah orang asing, kuliner makanan khas Indonesia sedikit banyak pasti terasa asing di lidah. Baik itu karena bahan utama yang dipakai, atau pun berbagai bumbu rempah-rempah yang digunakan.

Seperti pengalaman pribadi yang dialami oleh Chef Antoine Audran, asal Perancis satu ini sebagai orang asing. Chef yang lahir dan besar di Perancis ini mulai pindah ke Indonesia di tahun 1994, dan bekerja di suatu restoran internasional.

Tak dipungkiri, awal kedatangannya ke Indonesia, Antoine merasa sangat asing dengan kuliner khas Indonesia.

“Awalnya di lidah, merasa sangat asing dengan rasa kuliner Indonesia. Tapi semakin lama mengenal makanan Indonesia, dan jatuh cinta dengan rasa kuliner Indonesia,” ujar Chef Antoine, dikutip dari kanal Youtube Helmi Yahya, Kamis (2/11/2023)

Tertarik dengan kekayaan dan sejarah kuliner Indonesia, Chef Antoine diketahui sudah menjelajahi kota-kota di Indonesia untuk memahami budaya dan rasa masakan khas Nusantara.

Menjelajahi kuliner Indonesia, siapa sangka awalnya dilakukan Chef Antoine karena merasa monoton dengan karirnya sebagai chef di restoran berbintang Michelin.

Halaman: 1 2
1 2
      
