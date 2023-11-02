Perhatikan Ini ketika Masak Nasi Goreng Keju untuk Menu Bekal Anak

ANDA sedang mencari rekomendasi menu bekal sekolah si kecil yang gampang dibuat? artikel ini jawabannya.

Banyak orang tua, terutama ibu yang membiasakan anak untuk membawa bekal makan sendiri demi menjaga nutrisi dan kebersihan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Mengingat anak usia sekolah sedang di masa pertumbuhan dan masa golden period.

Tapi, jika setiap hari membawa bekal ke sekolah, pasti ada momen mati ide alias tidak tahu lagi mau buat menu apa buat si kecil. Nah, nasi goreng keju bisa jadi pilihan yang menarik.

Nasi goreng keju sebagai bekal makan anak sekolah, bukan hanya mengenyangkan, tapi juga penuh dengan nutrisi. Menu satu ini jadi menyenangkan dan bernutrisi, diungkap kata Chef Elvira Tjan apalagi jika ditambahkan dengan kondimen lain seperti sosis, daging ayam, atau telur.

"Nasi goreng keju itu menu yang jarang ditolak anak untuk dimakan di sekolah. Selain rasanya enak, juga mengenyangkan," kata Chef Elvira Tjan saat ditemui MNC Portal di Youreka Kids Farm, Kuningan City, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Meski menu satu ini relatif sangat mudah dimasak, tapi ada catatan penting untuk Anda yang mau bikinin si kecil menu bekal nasi goreng keju ini, yaitu proses masaknya yang tidak memerlukan banyak garam.