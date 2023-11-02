Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mulai Sering Hujan, Konsumsi 5 Sayuran Ini agar Tak Gampang Sakit

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:29 WIB
Mulai Sering Hujan, Konsumsi 5 Sayuran Ini agar Tak Gampang Sakit
Sayuran penambah imunitas, (Foto: Racool_studio/Freepik)
A
A
A

BEBERAPA waktu belakangan ini sudah mulai turun hujan, entah di sore ahri atau saat tengah malam. Mulai sering hujan, artinya banyak orang yang rentan sakit batuk, pilek, demam, atau masuk angin karena cuaca dingin.

Inilah kenapa penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, agar tidak mudah sakit. Salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh di musim saat ini, bisa dengan mengonsumsi sayuran tepat yang kaya akan energi dan dapat membantu meningkatkan kekebalan. Dilansir dari NDTV, Kamis (2/11/2023) berikut lima sayuran yang disarankan untuk dikonsumsi.

1. Bayam: Sayuran garing berdaun hijau ini kaya akan vitamin C, yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu, bayam juga sarat zat besi, yang mendukung produksi sel darah merah dan putih, yang penting untuk sistem kekebalan tubuh yang sehat.

2. Brokoli: Superfood satu ini penuh dengan kandungan vitamin A, C, dan E, serta berbagai antioksidan. Semua kandungan nutrisi ini bekerja sama untuk meningkatkan respons kekebalan tubuh dan mencegah kuman masuk ke dalam tubuh. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/298/3181143/sayur-GS8J_large.jpg
5 Sayuran Ini Lebih Sehat jika Dimasak Dulu Baru Dimakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/298/3030303/kangkung-uCkO_large.jpg
Makan Kangkung Bisa Memperparah Asam Urat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/298/3027197/sayur_bayam-uZMT_large.jpg
7 Sayur-sayuran yang Bantu Bakar Lemak di Perut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/298/3006072/4-sayuran-mentah-ini-dilarang-dikonsumsi-oleh-ibu-hamil-z5H38BsQLC.jpg
4 Sayuran Mentah Ini Dilarang Dikonsumsi oleh Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/298/2993312/3-sayuran-yang-jadi-jodohnya-ketupat-cocok-juga-untuk-rendang-dan-opor-GR4QkfBnP5.jpg
3 Sayuran yang Jadi Jodohnya Ketupat, Cocok Juga untuk Rendang dan Opor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/22/298/2905998/4-alasan-anda-harus-rajin-makan-sayur-TAuWvDvtVB.jpg
4 Alasan Anda Harus Rajin Makan Sayur
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement