Mulai Sering Hujan, Konsumsi 5 Sayuran Ini agar Tak Gampang Sakit

BEBERAPA waktu belakangan ini sudah mulai turun hujan, entah di sore ahri atau saat tengah malam. Mulai sering hujan, artinya banyak orang yang rentan sakit batuk, pilek, demam, atau masuk angin karena cuaca dingin.

Inilah kenapa penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, agar tidak mudah sakit. Salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh di musim saat ini, bisa dengan mengonsumsi sayuran tepat yang kaya akan energi dan dapat membantu meningkatkan kekebalan. Dilansir dari NDTV, Kamis (2/11/2023) berikut lima sayuran yang disarankan untuk dikonsumsi.

1. Bayam: Sayuran garing berdaun hijau ini kaya akan vitamin C, yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu, bayam juga sarat zat besi, yang mendukung produksi sel darah merah dan putih, yang penting untuk sistem kekebalan tubuh yang sehat.

2. Brokoli: Superfood satu ini penuh dengan kandungan vitamin A, C, dan E, serta berbagai antioksidan. Semua kandungan nutrisi ini bekerja sama untuk meningkatkan respons kekebalan tubuh dan mencegah kuman masuk ke dalam tubuh.