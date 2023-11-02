Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Nasi Goreng Gila Enak, Hanya Tambah Toping Keju dan Sosis

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:25 WIB
Resep Nasi Goreng Gila Enak, Hanya Tambah Toping Keju dan Sosis
Resep nasi goreng gila (Foto: Instagram)
RESEP nasi goreng gila enak bisa Anda coba dengan menambahkan kombinasi rempah-rempah dan berbagai bahan pelengkap.

Beberapa bahan yang bisa dicampur yakni tumisan sosis, jamur, bakso, telor, keju, bawang bombang, dan lainnya.

Untuk menambah cita rasa nasi, goreng gila di tumis menggunakan minyak wijen. Kombinasi unik ini membuat nasi goreng gila menjadi hidangan favorit bagi banyak orang.

Nasi Goreng

Berikut adalah resep nasi goreng gila enak yang dapat dicoba di rumah:

Bahan-bahan

Nasi putih (500 g)

Butir telur ayam (3 butir)

Garam (1 sdt)

Kaldu Ayam (2 sdt)

Merica (1/2 std)

Margarin untuk menumis (1 sdm)

Minyak wijen (2 sdm) optional

