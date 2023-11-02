Resep Nasi Goreng Gila Enak, Hanya Tambah Toping Keju dan Sosis

RESEP nasi goreng gila enak bisa Anda coba dengan menambahkan kombinasi rempah-rempah dan berbagai bahan pelengkap.

Beberapa bahan yang bisa dicampur yakni tumisan sosis, jamur, bakso, telor, keju, bawang bombang, dan lainnya.

Untuk menambah cita rasa nasi, goreng gila di tumis menggunakan minyak wijen. Kombinasi unik ini membuat nasi goreng gila menjadi hidangan favorit bagi banyak orang.

Berikut adalah resep nasi goreng gila enak yang dapat dicoba di rumah:

Bahan-bahan

Nasi putih (500 g)

Butir telur ayam (3 butir)

Garam (1 sdt)

Kaldu Ayam (2 sdt)

Merica (1/2 std)

Margarin untuk menumis (1 sdm)

Minyak wijen (2 sdm) optional