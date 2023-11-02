Resep Pecak Gurame Betawi, Nikmat Disajikan Bareng Keluarga

BETAWI punya kuliner yang beragam dan cukup khas. Salah satu yang sering dicari adalah pecak gurame.

Menu satu ini cukup menjadi andalan untuk disajikan saat acara keluarga maupun arisan. Bahan yang mudah didapat dan cara membuat yang tidak terlalu rumit, membuat resep pecak gurame diikuti.

Bukan hanya sekedar menu harian yang memiliki rasa nikmat, mengonsumsi ikan pun nyatanya sangat bermanfaat untuk kesehatan. Salah satunya bisa membentuk antibodi dan berperan besar dalam memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak.

Berikut resep pecak gurame Betawai yang bisa jadi referensi menu hari Anda, dikutip dari akun Instagram @malichatun88, Kamis (2/11/2023).

Resep pecak gurame Betawi





Bahan :

2 ikan gurame

3 buah jeruk nipis

4 buah jeruk limau potong jadi