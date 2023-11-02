Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Pecak Gurame Betawi, Nikmat Disajikan Bareng Keluarga

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:15 WIB
Resep Pecak Gurame Betawi, Nikmat Disajikan Bareng Keluarga
Pecak gurame Betawi. (Foto: Instagram)
A
A
A

BETAWI punya kuliner yang beragam dan cukup khas. Salah satu yang sering dicari adalah pecak gurame.

Menu satu ini cukup menjadi andalan untuk disajikan saat acara keluarga maupun arisan. Bahan yang mudah didapat dan cara membuat yang tidak terlalu rumit, membuat resep pecak gurame diikuti.

Bukan hanya sekedar menu harian yang memiliki rasa nikmat, mengonsumsi ikan pun nyatanya sangat bermanfaat untuk kesehatan. Salah satunya bisa membentuk antibodi dan berperan besar dalam memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak.

Berikut resep pecak gurame Betawai yang bisa jadi referensi menu hari Anda, dikutip dari akun Instagram @malichatun88, Kamis (2/11/2023).

Resep pecak gurame Betawi

Pecak gurame

Bahan :

2 ikan gurame

3 buah jeruk nipis

4 buah jeruk limau potong jadi

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement