7 Makanan Khas Negara Palestina yang Harus Kamu Coba

PALESTINA memang memiliki kebudayaan cukup banyak yang menggambarkan sejarah negara mereka. Beberapa kebudayaan tersebut tentu saja tergambar dari makanan yang mereka buat.

Makanan tradisional khas Palestina biasanya menggunakan beragam macam rempah-rempah. Contoh salah satu bahan makanan yang sering digunakan adalah buah zaitun.

Mulai dari ekstrak minyak zaitu, hingga buahnya kerap digunakan dalam beberapa masakan khas Palestine. Berikut 7 makanan tradisional khas Palestina yang kamu harus coba.

Mussakhan

Mussakhan adalah makanan tradisional dari Palestina dengan bahan utamanya menggunakan minyak zaitu.Pohon zaitun merupakan ciri khas lanskap negara Palestina, sehingga menjadi simbol sumud (keteguhan) mereka. Hidangan ini dibuat dengan cara memanggang ayam yang telah direndam dengan minyak bawang dan minyak zaitun.

Maqloubeh

Maqloubeh (ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ) memiliki bahan dasar meliputi nasi, ayam, dan sayuran yang digoreng (terutama kembang kol dan terong). Seperti halnya masakan Indonesia hidangan ini bervariasi dari rumah ke rumah dan memiliki versi yang berbeda-beda, tetapi dasarnya tetap ada.

Beberapa orang lebih suka menambahkan sayuran yang digoreng tambahan seperti kentang atau wortel, dan bahan lain seperti hummus. Persiapan akhir maqloubeh melibatkan penyusunan lapisan bahan, dimulai dengan sayuran yang digoreng dan ayam panggang, lalu dilanjutkan dengan nasi yang beraroma.

Kunāfah

Kunāfah terdiri dari dua lapisan renyah dari adonan kataifi atau knefe yang dirobek dan dilumuri mentega, diisi dengan krim keju yang lezat yang sering diberi rasa dengan kulit jeruk dan kapulaga, kemudian direndam dalam sirup gula yang dicampur dengan jus lemon dan air bunga jeruk.

Künefe Turki biasanya dibuat dengan keju Hatay, Urfa, atau Antep. Biasanya ditaburi dengan pistachio dan paling enak disajikan hangat. Elegan dan luar biasa mudah dibuat, hidangan penutup ini tak kalah dari impian pastry berisi keju.

Mujaddara

Hidangan ini terdiri dari nasi dan kacang merah yang dimasak dan diperkaya dengan banyak bawang yang ditumis dalam minyak zaitun. Ketika disajikan, kombinasi ini ditaburi dengan bawang goreng dan biasanya disajikan dengan yogurt biasa atau bercita rasa bawang putih (kemudian hidangan ini tidak lagi cocok untuk vegan) dan roti pipih, yang seharusnya digunakan sebagai pengganti alat makan.

Selain versi tradisional, beberapa variasi mungkin menggunakan bulgur sebagai pengganti nasi, dan hidangan ini dengan mudah dapat disesuaikan dengan berbagai rempah-rempah dan herba segar.