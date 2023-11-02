Pesona Jisoo BLACKPINK Bergaya Pastel Romantis di Cover ELLE

TAK lama setelah kabar putusnya asmara dirinya dengan aktor Ahn Boo Hyun, Jisoo BLACKPINK kembali menarik perhatian publik.

Kali ini bukan soal kisah cintanya lagi, tapi kemunculan Jisoo tersebut lewat penampilan manis dan romantisnya di sampul halaman depan majalah fesyen ternama, Elle. Dikutip dari Allkpop, Kamis (2/ 11/2023) pelantun hits Flower tersebut didapuk menjadi model cover majalah Elle Singapura untuk edisi November 2023.

Khusus untuk pemotretan fesyen kali ini, Jisoo berkolaborasi bersama lini perhiasan mewah kenamaan dunia, Cartier dengan dua dress gaun seksi romantis berwarna merah muda lembut dan biru pastel.

(Foto: ELLE Singapore)

Potret di halaman depan, pelantun hits Pink Venom itu terlihat membalut tubuh langsingnya dengan dress gaun tube strapless bulu-bulu mewah warna pink flamingo dipadukan dengan aneka perhiasan emas di jari jemari, lengan hingga lehernya.