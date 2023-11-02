Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Jisoo BLACKPINK Bergaya Pastel Romantis di Cover ELLE

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:30 WIB
Pesona Jisoo BLACKPINK Bergaya Pastel Romantis di Cover ELLE
Jisoo BLACKPINK. (Foto: Soompi)
A
A
A

TAK lama setelah kabar putusnya asmara dirinya dengan aktor Ahn Boo Hyun, Jisoo BLACKPINK kembali menarik perhatian publik. 

Kali ini bukan soal kisah cintanya lagi, tapi kemunculan Jisoo tersebut lewat penampilan manis dan romantisnya di sampul halaman depan majalah fesyen ternama, Elle. Dikutip dari Allkpop, Kamis (2/ 11/2023) pelantun hits Flower tersebut didapuk menjadi model cover majalah Elle Singapura untuk edisi November 2023.

Khusus untuk pemotretan fesyen kali ini, Jisoo berkolaborasi bersama lini perhiasan mewah kenamaan dunia, Cartier dengan dua dress gaun seksi romantis berwarna merah muda lembut dan biru pastel.

(Foto: ELLE Singapore)

Potret di halaman depan, pelantun hits Pink Venom itu terlihat membalut tubuh langsingnya dengan dress gaun tube strapless bulu-bulu mewah warna pink flamingo dipadukan dengan aneka perhiasan emas di jari jemari, lengan hingga lehernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement