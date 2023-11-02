Pemilihan Puteri Anak dan Remaja Indonesia 2023, Inilah Para Pemenangnya!

Para Pemenang Pemilihan Puteri Anak dan Remaja Indonesia 2023. (Foto: dok DD Foundation)

JAKARTA - Sejak 2018 DD Foundation turut berkontribusi dalam membangun anak bangsa melalui kegiatan duta anak dan remaja Indonesia secara nasional di 34 provinsi. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan yaitu Pemilihan Puteri Anak dan Remaja Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan mencari pionir anak dan remaja perempuan Indonesia untuk menjadi contoh teladan serta memberikan energi positif kepada anak anak Indonesia lainnya.

Selain itu, melalui kegiatan ini, anak dan remaja perempuan Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu program pemerintah, baik di bidang pariwisata, budaya, pendidikan dan kegiatan remaja serta dituntut untuk membantu pemerintah dalam membangun karakter anak bangsa.

Adapun persyaratan untuk para calon finalis, di antaranya:

1 Perempuan usia 9-13 tahun (anak) dan usia 14-18 tahun (remaja)

2 Fotogenik dan menarik untuk difoto