HOME WOMEN LIFE

Kode Produk Israel di Indonesia yang Ingin Diboikot

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |10:05 WIB
Kode Produk Israel di Indonesia yang Ingin Diboikot
Kode produk Israel di Indonesia yang ingin diboikot. (Foto: VOA)
A
A
A

KODE produk Israel di Indonesia tengah menjadi sorotan masyarakat di Tanah Air, seiring dengan memanasnya konflik senjata antara Israel dan Palestina di Gaza.

Serangan Israel ini telah menelan korban jiwa hingga lebih dari lima ribu orang dan 12 ribu orang luka-luka per 23 Oktober 2023 berdasarkan data PBB.

Seruan untuk memboikot produk Israel pun muncul di berbagai media sosial (medsos) sebagai bagian dari dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina. Ada juga unggahan yang menampilkan dua kode produk asal Israel yang diserukan untuk diboikot, yakni produk yang awalan kodenya 729 dan 821.

Lantas, benarkan itu adalah kode produk Israel di Indonesia? Berikut adalah informasi seputar kode produk Israel di Indonesia, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023).

Mengutip dari laman Barcode Indonesia, terdapat tiga bentuk barcode retail untuk produk:

1. EAN13: 13 digit nomor unik barcode global yang digunakan pada sebagian besar negara selain Amerika Serikat dan Kanada.

2. EAN8: nomor unik barcode yang lebih kecil yang diperuntukan kepada produk yang ukurannya sangat kecil - sangat sulit didapat dan hanya tersedia di GS1. EAN8 adalah barcode sejumlah 8 digit. Artinya, nomor yang tersedia terbatas, dan karenanya GS1 menjaganya dengan hati-hati. Jadi, untuk mendapatkannya, Anda perlu mengirimkan bukti bahwa produk Anda sangat kecil, dan menunggu untuk melihat apakah GS1 menyetujuinya.

Halaman:
1 2
      
