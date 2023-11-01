5 Rekomendasi Tempat Hangout di Puri Kembangan Jakarta Barat, Cocok untuk Work From Cafe

REKOMENDASI kafe di daerah Puri Kembangan, Jakarta Barat, cocok banget untuk kamu yang mau work from cafe lho. Selain menawarkan tempat yang nyaman, fasilitas yang mendukung, tentu banyak keunikan sendiri lho.

Selain work from home, kini work from cafe menjadi daya tarik tersendiri bagi para pekerja yang menyelesaikan pekerjaan secara online. Tempat yang nyaman sudah tentu menjadi pilihan tepat.

Apalagi, mereka menyediakan makanan yang lezat dan minuman yang unik.

Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (2/11/2023), inilah lima rekomendasi kafe di daerah Puri Kembangan yang cocok untuk work from cafe.

1. Sinilagi Food & Coffee





Ketika berada di Ruko Puri Kencana, jalan Puri Kencana Blok K7/3U, kamu bisa menemukan Sinilagi Food & Coffee. Selain banyak pilihan area indoor dan out door, Sinilagi Food & Coffee ada dua lantai lho.

Jadi, kamu tidak perlu khawatir datang ke sini untuk work from cafe. Sinilagi Food & Coffee buat setiap hari di jam 7 pagi sammpai jam 9 malam lho.

2. Dancing Goat Coffee





Menawarkan suasana yang aman, nyaman, dan sepi memang Dancing Goat Coffee

bisa menjadi salah satu tempat referensi untuk work from cafe.

Walaupun kafé ini menawarkan berbagai macam jenis kopi, tenang saja karena menu di di sini ada makanan ringan juga. Lokasinya berada di Ruko Grand Puri Niaga, jalan Puri Kencana Blok K6/2P, Dancing Goat Coffee buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.