NAMA bayi laki-laki Kristen banyak dicari bagi orantua, khususnya pasangan muda yang baru saja mendapatkan keturunan. Bukan hanya sekedar memberikan nama, tapi ada doa dan harapan di dalamnya.
Pengambilan nama dari Alkitab tentu menjadi harapan kita sebagai orangtua agar kelak sang buah hati mencerminkan tokoh-tokoh saleh dalam Alkitab.
Buat kamu yang masih ragu untuk memberi nama sang buah hati, inilah 100 nama bayi laki-laki Kristen dikutip dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023).
1. Abraham : Bapa segala bangsa
2. Abel : Napas kehidupan
3. Albert : Cemerlang atau mulia
4. Alexander : Pembela kaum manusia
5. Alter : Tua atau lama
6. Alva : Agung atau maha mulia
7. Andrew : Laki-laki yang kuat
8. Benaya : Tuhan telah membangun
9. Benson : Anak yang diberkati
10. Bernadus : Kuat
11. Bryan : Setajam pedang
12. Cedric : Mudah berteman atau tulus
13. Charles : Laki-laki kuat
14. Christian : Pengikut Kristus
15. Cornelius : Bijaksana
16. Daniel : Penilaian dari Tuhan
17. Dean : Sang pemimpin
18. Dominic : Aku milik Tuhan
19. Elijah : Tuhan, adalah Tuhan yang kuat
20. Eric : Penguasa damai
21. Evan : Rahmat Tuhan
22. Felix : Tuhan penolongku
23. Ferdinand : Bijaksana dan pembuat damai
24. Frank : Tombak atau pemilik tanah
25. Fredy : Pembuat kedamaian
26. Gabriel : kesatria Allah atau malaikat kepercayaan Tuhan
27. Gamaliel : Tuhan adalah hadiahku
28. Gian : Tuhan yang murah hati
29. Gilbert : Laki-laki muda yang cerdas
30. Hans : Keagungan Allah
31. Harvey : Prajurit
32. Haris : Pelindung
33. Immanuel : Tuhan beserta kita
34. Isaac : Tertawa
35. Ivander : Laki-laki terbaik
36. Jesus : Raja keselamatan
37. Jonathan : Anugrah Allah
38. Judika : Dipuji
39. Junot : Hadiah dari Tuhan
40. Kendrick : sang juara