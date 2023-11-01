Advertisement
HOME WOMEN LIFE

100 Nama Bayi Laki-Laki Kristen, Bisa Jadi Inspirasi

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |22:21 WIB
100 Nama Bayi Laki-Laki Kristen, Bisa Jadi Inspirasi
Nama bayi laki-laki Kristen. (Foto: Freepik)
A
A
A

NAMA bayi laki-laki Kristen banyak dicari bagi orantua, khususnya pasangan muda yang baru saja mendapatkan keturunan. Bukan hanya sekedar memberikan nama, tapi ada doa dan harapan di dalamnya.

Pengambilan nama dari Alkitab tentu menjadi harapan kita sebagai orangtua agar kelak sang buah hati mencerminkan tokoh-tokoh saleh dalam Alkitab.

Buat kamu yang masih ragu untuk memberi nama sang buah hati, inilah 100 nama bayi laki-laki Kristen dikutip dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023).

1. Abraham : Bapa segala bangsa

2. Abel : Napas kehidupan

3. Albert : Cemerlang atau mulia

4. Alexander : Pembela kaum manusia

5. Alter : Tua atau lama

6. Alva : Agung atau maha mulia

7. Andrew : Laki-laki yang kuat

8. Benaya : Tuhan telah membangun

9. Benson : Anak yang diberkati

10. Bernadus : Kuat

11. Bryan : Setajam pedang

12. Cedric : Mudah berteman atau tulus

13. Charles : Laki-laki kuat

14. Christian : Pengikut Kristus

15. Cornelius : Bijaksana

16. Daniel : Penilaian dari Tuhan

17. Dean : Sang pemimpin

18. Dominic : Aku milik Tuhan

19. Elijah : Tuhan, adalah Tuhan yang kuat

20. Eric : Penguasa damai

21. Evan : Rahmat Tuhan

22. Felix : Tuhan penolongku

23. Ferdinand : Bijaksana dan pembuat damai

24. Frank : Tombak atau pemilik tanah

25. Fredy : Pembuat kedamaian

26. Gabriel : kesatria Allah atau malaikat kepercayaan Tuhan

27. Gamaliel : Tuhan adalah hadiahku

28. Gian : Tuhan yang murah hati

29. Gilbert : Laki-laki muda yang cerdas

30. Hans : Keagungan Allah

31. Harvey : Prajurit

32. Haris : Pelindung

33. Immanuel : Tuhan beserta kita

34. Isaac : Tertawa

35. Ivander : Laki-laki terbaik

36. Jesus : Raja keselamatan

37. Jonathan : Anugrah Allah

38. Judika : Dipuji

39. Junot : Hadiah dari Tuhan

40. Kendrick : sang juara

Halaman: 1 2
1 2
      
