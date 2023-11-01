5 Potret Artis Indonesia Dukung Palestina, Syifa Hadju Rela Kehilangan Pekerjaan

POTRET artis Indonesia dukung Palestina belakangan menjadi sorotan publik. Mereka mencoba menyuarakan hati demi membela sesama.

Tak pandang teriknya sinar matahari, mereka rela turun menyuarakan hati sambil membawa sebuah tulisan hingga bendera Palestina.

Mengutip akun Instagram, Rabu (1/11/2023), berikut potret artis Indonesia dukung Palestina.

1. Syifa Hadju

Kekasih Rizky Nazar ini salah satu artis yang rela turun kepanasan menyuarakan hati membela Palestina. Dia bahkan tak takut kehilangan pekerjaannya dengan teguh mendukung Palestina terlepas dari kekejaman Israel.

"Aku ngerasa daripada enggak berkah, enggak sih? Ya, udah ini memang jalan dari Allah, kalau akhinya bukan rezeki buat aku berarti memang bukan hal yang baik untuk aku," kata Syifa, dikutip dari akun TikTok @ssn.sh.

2. Zaskia Adya Mecca





Zaskia Adya Mecca merupakan salah satu artis yang gencar menyerukan kepeduliannya pada Palestina. Melalui unggahan Instagram, dia juga sempat curhat mengenai pikirannya yang tak tenang akibat memedulikan kondisi masyarakat sipil.

Baru-baru ini, istri Hanung Bramantyo itu bahkan ikut aksi bela Palestina di Monas, Jakarta. Zaskia benar-benar berangkat sendiri dari rumahnya demi menyuarakan dukungannya untuk Palestina.