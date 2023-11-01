5 Potret Olivia Ong, Dokter Cantik Langganan Artis dari Sophia Latjuba hingga Natasha Rizky

OLIVIA Ong merupakan dokter cantik pemilik Jakarta Aesthetic Clinic (JAC). Bisnis yang dia jalani ini sukses, bahkan jadi langganan para artis mulai dari Sophia Latjuba hingga Natasha Rizky, mantan istri Desta. Perempuan lulusan The American Academy of Aesthetic Medicine ini memiliki paras cantik.

Melalui postingannya di Instagram dia banyak membagikan potret cantiknya. Berikut potret cantik Olivia Ong, berikut rangkumannya dari Instagram @dr_oliviaong.

Pose santai di tengah sawah

Momen dr Olivia saat duduk santai di gazebo tengah sawah. Dia terlihat cantik memakai kebaya Bali berwarna krem dipadukan dengan rok batik dan kain oranye yang dililitkan di pinggangnya. Dia terlihat pose duduk sambil menopang dan tersenyum ke arah kamera, manis banget!

Cantik pakai dress merah

Potret cantik dr Olivia memakai dress cheongsam warna merah. Dia terlihat memegang wadah berisi buah cherry. Untuk tampilan rambutnya dikuncir dan memakai makeup natural. Cantik pol!

Cantik berkebaya

Potret cantik dr Ong saat berkebaya dengan memadukan penampilannya dengan rok batik dan menambahkan selendang hijau. Untuk tampilan rambutnya dia digerai model bob dan memakai makeup tebal dengan nuansa pink.