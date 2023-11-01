Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Olivia Ong, Dokter Cantik Langganan Artis dari Sophia Latjuba hingga Natasha Rizky

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |09:08 WIB
5 Potret Olivia Ong, Dokter Cantik Langganan Artis dari Sophia Latjuba hingga Natasha Rizky
Dokter Cantik Olivia Ong. (Foto: Instagram)
A
A
A

OLIVIA Ong merupakan dokter cantik pemilik Jakarta Aesthetic Clinic (JAC). Bisnis yang dia jalani ini sukses, bahkan jadi langganan para artis mulai dari Sophia Latjuba hingga Natasha Rizky, mantan istri Desta. Perempuan lulusan The American Academy of Aesthetic Medicine ini memiliki paras cantik.

Melalui postingannya di Instagram dia banyak membagikan potret cantiknya. Berikut potret cantik Olivia Ong, berikut rangkumannya dari Instagram @dr_oliviaong.

Pose santai di tengah sawah

Olivia Ong

Momen dr Olivia saat duduk santai di gazebo tengah sawah. Dia terlihat cantik memakai kebaya Bali berwarna krem dipadukan dengan rok batik dan kain oranye yang dililitkan di pinggangnya. Dia terlihat pose duduk sambil menopang dan tersenyum ke arah kamera, manis banget!

Cantik pakai dress merah

Olivia Ong

Potret cantik dr Olivia memakai dress cheongsam warna merah. Dia terlihat memegang wadah berisi buah cherry. Untuk tampilan rambutnya dikuncir dan memakai makeup natural. Cantik pol!

Cantik berkebaya

Olivia Ong

Potret cantik dr Ong saat berkebaya dengan memadukan penampilannya dengan rok batik dan menambahkan selendang hijau. Untuk tampilan rambutnya dia digerai model bob dan memakai makeup tebal dengan nuansa pink.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/610/3156932//viral-r3Yf_large.jpg
Viral! Dokter Cantik ASN Selingkuh dengan Berondong, Digerebek Suami Lagi Asyik Indehoy di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095864//zumi_zola-y2Pn_large.jpg
4 Perempuan Cantik Pernah Dekat dengan Zumi Zola sebelum Menikahi Putri Zulhas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement