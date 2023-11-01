Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Hot Anya Geraldine Cosplay Mai Shiranui, Awas Mimisan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |06:05 WIB
Potret Hot Anya Geraldine Cosplay Mai Shiranui, Awas Mimisan
Anya Geraldine. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANYA Geraldine memang salah satu artis yang gemar menciba costume play atau yang kerap disebut Cosplay. Dalam permainan kostum tersebut, dia pun mencoba dari karakter film hingga karakter game.

Anya sempat mencoba menjadi Moticia di film The Addams Family, nah kali ini ia tampil hot dengan karakter game bernama Mai Shiranui. Mai Shiranui mungkin merupakan karakter yang tak asing Anda dengarkan jika Anda telah memainkan game King Of Fighter (KOF).

Karakter satu ini terkenal dengan pesona sensualnya. Nah, berikut beberapa potret hot Anya Geraldine yang menjelma menjadi karakter Mai Shiranui, dilansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine.

Gaun Merah

Anya Geraldine

Mirip dengan karakter Mai Shiranui, Anya tampak mengenakan pakaian ala ninja Jepang, namun tanpa penutup di bagian wajah. Anya terlihat mengenakan outfit yang didominasi warna merah, serta memiliki bagian depan yang sangat terbuka, sehingga hanya sedikit bagian saja dadanya yang tertutupi.

Selain itu, bagian paha Anya juga tampak terekspos begitu saja, karena hanya tertutupi sedikit kain dari baju tersebut.

Pamer body goals

Anya Geraldine

Dalam potret ini, body goals Anya juga tampak kian terekspos. Ia juga terlihat melakukan pose ala ninja Jepang, lengkap dengan sebuah kipas berwarna merah di tangannya. Penampilan Anya juga kian memukau dengan gaya rambut panjangnya yang dikuncir tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135766/5_potret_anya_geraldine_dengan_gaun_ungu_bak_biduan_versi_premium-iRA2_large.jpg
5 Potret Anya Geraldine dengan Gaun Ungu, Bak Biduan Versi Premium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/612/3094944/rahasia_tubuh_bugar_anya_geraldine-f7Jj_large.jpg
Rahasia Tubuh Bugar Anya Geraldine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/194/3091738/5_potret_anya_geraldine_pakai_mini_dress_tampil_manis_dan_berkelas-XzoK_large.jpg
5 Potret Anya Geraldine Pakai Mini Dress, Tampil Manis dan Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/612/3080894/potret_anya_geraldine_saat_main_tenis_tampil_seksi_pamer_punggung_mulus-uAZQ_large.jpg
Potret Anya Geraldine saat Main Tenis, Tampil Seksi Pamer Punggung Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/612/3079189/anya_geraldine-yjUx_large.jpg
3 Potret Anya Geraldine Menikmati Liburan di Italia, Tampil Cantik dan Memesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/194/3076515/anya_geraldine-cS9T_large.jpg
Potret Anya Geraldine Kondangan dengan Kemben Dress, Cantiknya Gak Ada Lawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement