Potret Hot Anya Geraldine Cosplay Mai Shiranui, Awas Mimisan

ANYA Geraldine memang salah satu artis yang gemar menciba costume play atau yang kerap disebut Cosplay. Dalam permainan kostum tersebut, dia pun mencoba dari karakter film hingga karakter game.

Anya sempat mencoba menjadi Moticia di film The Addams Family, nah kali ini ia tampil hot dengan karakter game bernama Mai Shiranui. Mai Shiranui mungkin merupakan karakter yang tak asing Anda dengarkan jika Anda telah memainkan game King Of Fighter (KOF).

Karakter satu ini terkenal dengan pesona sensualnya. Nah, berikut beberapa potret hot Anya Geraldine yang menjelma menjadi karakter Mai Shiranui, dilansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine.

Gaun Merah

Mirip dengan karakter Mai Shiranui, Anya tampak mengenakan pakaian ala ninja Jepang, namun tanpa penutup di bagian wajah. Anya terlihat mengenakan outfit yang didominasi warna merah, serta memiliki bagian depan yang sangat terbuka, sehingga hanya sedikit bagian saja dadanya yang tertutupi.

Selain itu, bagian paha Anya juga tampak terekspos begitu saja, karena hanya tertutupi sedikit kain dari baju tersebut.

Pamer body goals

Dalam potret ini, body goals Anya juga tampak kian terekspos. Ia juga terlihat melakukan pose ala ninja Jepang, lengkap dengan sebuah kipas berwarna merah di tangannya. Penampilan Anya juga kian memukau dengan gaya rambut panjangnya yang dikuncir tinggi.