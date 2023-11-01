Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Perempuan Curhat Kesal dengan Calon Mertua, Foto Bertiga dengan Pacar Malah Dicrop

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |07:06 WIB
Viral Perempuan Curhat Kesal dengan Calon Mertua, Foto Bertiga dengan Pacar Malah Dicrop
Viral Calon Mertua Red Flag. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERMASALAHAN dengan mertua memang kerap membuat resah pasangan. Bahkan, beberapa waktu lalu beredar video viral adanya masalah dengan mertua, ataupun mereka yang tidak ingin memiliki mertua.

Nah, belakangan kembali viral seorang perempuan yang membagikan curhatan tentang kisah percintaannya di sosial media TikTok. Alih-alih galau karena diselingkuhi seperti yang kebanyakan terjadi, dia galau karena merasa sang calon mertua tidak menyukai dirinya.

Hal tersebut diketahui dari tingkah laku sang ibu pacar yang tampak aneh dan bersikap tidak ‘welcome’ dengan dirinya. Bahkan, saat berduaan dengan sang pacar, ibu pacarnya itu sampai tidak mau ketinggalan untuk ikut ‘ngedate’ bertiga.

Viral Calon Mertua

“Digangguin pacaran sama ibunya ayang,” tulis si perempuan tersebut, sambil membagikan percakapan dengan ibu si pacar ketika ingin ikut nonton ke bioskop bersama, melalui akun TikTok @yougotme_1.

Bahkan, sikap si ibu yang dinilai ‘red flag’ tersebut tidak sampai di situ saja. Pasalnya, foto mereka tampak sengaja dipotong oleh si ibu pacar ketika update status WhatsApp. Padahal, di dalam foto tersebut, mereka foto bertiga, dengan posisi sang pacar di tengah dan diapit oleh sang ibu dan perempuan tersebut.

Namun, si ibu pacar sengaja memotongnya, sehingga foto tersebut terlihat hanya ada si ibu dan anaknya itu. Melihat sikap sang ibu, perempuan tersebut lantas melakukan hal yang sama dengan sengaja memotong potret si ibu pacarnya dan menyisakan potretnya berdua dengan sang pacar.

Meski sadar ibu sang pacar tidak menyukainya, si perempuan tampak tak ingin ambil pusing. Ia bahkan tetap menjalin hubungan dengan sang pacar. Ia juga terang-terangan mengakui bahwa ia juga tidak menyukai ibu pacarnya itu. “Gapapa ibumu gasuka aku, aku juga gasuka ibumu,” tulisnya.

Konten curhatan perempuan tersebut lantas viral dan banyak diunggah ulang di akun-akun viral. Salah satunya di akun Instagram @kepoin_trending. Konten itu juga mengundang berbagai komentar dari netizen.

Telusuri berita women lainnya
