7 Tempat Wisata di Israel, Favorit Turis Indonesia

ISRAEL merupakan negara yang terletak di Timur Tengah yang memiliki banyak peninggalan-peninggalan religi. Meski konflik dengan Palestina terus memanas namun apakah kalian tahu jika Israel menjadi salah satu negara yang kerap dikunjungi oleh wisatawan dari Indonesia.

Hal ini disebabkan karena orang Indonesia sangat tertarik dengan tempat-tempat yang pernah disebutkan dalam kitab suci. Berikut ini 7 Daftar Tempat Wisata yang Sering dikunjungi Wisatawan Indonesia

1. Yerusalem

Yerusalem merupakan tempat yang harus dikunjungi jika ke Israel. Kota tua ini merupakan tempat bersejarah bagi penganut agama Islam, Yahudi, dan, Kristen. Spot yang paling banyak dikunjungi orang muslim adalah Masjid Al-Aqsa dimana masjid ini merupakan masjid tertua di dunia setelah masjidil Haram di Mekkah. Selain itu, ada Golden Dome Mosque atau Masjid Berkubah Mas dengan keindahan Western Wall.

2. Nazareth

Nazareth merupakan objek wisata yang paling sering dikunjungi turis kristen. Di kota ini banyak ditinggali orang muslim dan kristen. menurut kepercayaan orang kristen Nazareth merupakan kota tempat Yesus Kristus dilahirkan. selain itu, banyak spot-spot yang dapat dikunjungi di sini seperti, Gereja Annunciation, Gereja St. Gabriel, dan Pasar Lama.

3. Laut Mati

Tidak seperti namanya yang menyeramkan, Laut Mati merupakan laut yang sangat unik dan indah. Laut mati merupakan sebuah danau yang airnya memiliki tingkat kadar asin yang sangat tinggi. Sehingga, benda hingga manusia dapat mengapung dengan mudah.

4. Sea of Galilee

Danau Galilee merupakan danau air tawar terbesar di Israel. Danau ini tercatat sebagai danau air tawar yang memiliki kedudukan paling rendah di permukaan laut dengan luas 166 kilometer persegi. Menurut kepercayaan orang nasrani Danau Galilee merupakan saksi bagi terpanggilnya empat murid yesus.