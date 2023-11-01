8 Tips Aman Bersepeda, Gowes Nyaman dan Menyenangkan

Inilah tips aman bersepeda agar terhindar dari kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain aman, pastikan Anda nyaman saat bersepeda.

Selain berhati-hati dan memperhatikan faktor lalu lintas, Anda juga harus menyiapkan sejumlah perlengkapan dan pakaian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Lantas, bagaimana bersepeda yang aman dan nyaman? Simak ulasan berikut ini:

Tips Aman Bersepeda

1. Pakai Pakaian yang Nyaman

Pakaian yang nyaman saat bersepeda adalah pakaian yang bisa menyerap keringat. Anda bisa memakai jersey khusus pesepeda yang terbuat dari bahan polyester. Baju olahraga sepeda satu ini punya tekstur lembut di kulit dan tidak membuat iritasi.