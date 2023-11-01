5 Potret Atlet Voli Pantai Cantik Katja Stam, Senyum Manisnya Bikin Terpikat

ATLET cantik Katja Stam adalah pemain bola voli pantai asal Belanda. Wanita kelahiran 3 Oktober 1998 ini memiliki tinggi 192 cm dan berat 75 kg dan menmpati posisi sebagai opposite.

Katja pun tercatat hanya dua kali bermain di indoor voli, yakni Chinese National Championship 2018/19 dan Chinese League 2018/19. Sementara lebih dari 60 kali dia berlaga di voli pantai.

Selain aksinya di lapangan, penampilan Katja Stam yang kerap tampil cantik saat berada di luar lapangan pun mencuri perhatian. Berikut potret dirinya yang dilansir dari Instagram @katjastam.

Mirror selfie saat latihan yoga

Katja Stam tampak mirror selfie saat latihan yoga. Ia berpose menyilangkan kaki kiri ke depan dengan posisi duduk. Pose ini memperlihatkan kakinya yang jenjang dan lekuk tubuh yang ideal. Katja Stam sendiri tampak mengenakan tanktop berwarna putih dengan celana legging hitam.

Selfie

Ketika mengunggah foto selfie, nampak jelas lesung pipi Katja Stam. Ia mengenakan stripped knitted neck dengan kacamata dan rambut yang dikuncir. Penampilannya selalu terlihat mempesona dengan riasan natural.

Bra sport

Katja Stam mengenakan sport bra dan celana pendek. Penampilan Katja memperlihatkan body goals yang terlihat fit, tetapi memberi kesan seksi. Sambil berpose menunjuk ke kamera, dengan rambut yang dikepang. Body goals membuat penampilan Katja Stam selalu terlihat seksi.