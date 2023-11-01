5 Cara Sederhana Menghadapi dan Kurangi Stres, Yuk Dicoba!

SADAR atau tidak, banyak orang terutama yang tinggal di kota-kota besar menghadapi stres setiap hari. Baik karena pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesehatan, macet, atau keuangan.

Saking melekatnya dengan stress, kondisi seperti ini rasanya sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain dari luar, ada faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap stres. Seperti genetika, tipe kepribadian, cara individu menghadapi stres, trauma masa kecil, dan lainnya.

Benar-benar hidup tanpa stress yang melanda, rasanya tidak mungkin. Namun kitab isa melakukan sederet cara sederhana untuk mengurangi stress ini, agar tidak berlarut-larut dan berkembang jadi lebih parah dan meningkatkan risiko kondisi kesehatan. Dilansir dari Healthline, Rabu (1/11/2023) berikut beberapa cara yang bisa dicoba.

1. Lebih aktif bergerak: Saat stress, menggerakan badan lebih aktif bisa bantu mengurangi level stress dan memperbaiki mood. Olahraga teratur telah terbukti memperbaiki gejala kondisi kesehatan mental umum seperti kecemasan dan depresi.

Mulailah dengan aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau bersepeda. Pilih aktivitas yang disukai, agar enjoy bisa melakukannya dalam jangka panjang.

2. Pola makan seimbang: Pola makan mempengaruhi setiap aspek kesehatan, termasuk kesehatan mental. Kurangi asupan makanan dan minuman olahan, lebih baik mengonsumsi lebih banyak makanan utuh. Ini membantu memastikan tubuh dapa nutrisi yang tepat dan akhirnya meningkatkan ketahanan diri terhadap stres.