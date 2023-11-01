Episode Terbaru The Simpsons Ramal Kehancuran Bisnis Elon Musk, Akankah Jadi Kenyataan?

SERIAL The Simpsons memang disebut sering meramalkan masa depan lewat tayangan mereka. Nah, dalam episode yang baru-baru ini disiarkan serial tersebut seolah meramal kehancuran bisnis salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk.

Dilaporkan Daily Mail, serial tersebut menampilkan adegan dua karakter The Simpsons yakni pengusaha kaya raya di Springfield, Mr Burns dan seorang wanita bernama Persephone.

Dalam adegan tersebut Mr Burns merayu Persephone dengan menghadiahkan sebuah perusahaan bernama Twitter. "Saya belikan kamu Twitter. Seluruh perusahaannya dengan harga yang menarik," ujar Mr Burns.

Dia mengatakan pembelian tersebut sangat menguntungkan karena pemilik Twitter lagi kesusahan karena bisnis lainnya yakni perusahaan penerbangan luar angkasa mengalami peristiwa buruk. "Roket otonom yang dikirim ke Mars ternyata malah menabrak International Space Station (ISS)," terang Mr Burns.

Walau tidak menyebut nama Elon Musk, penonton The Simpsons sudah langsung tahu kalau pengusaha yang diceritakan itu adalah Elon Musk. Saat ini Elon Musk memang pemilik Twitter yang telah berganti nama jadi X. Pria kelahiran 28 Juni 1971 itu juga merupakan pemilik perusahaan penerbangan luar angkasa, SpaceX.

Elon Musk mendirikan SpaceX untuk berbagai misi luar angkasa yang sangat penting. Salah satunya adalah mengirim manusia ke Mars dengan pesawat luar angkasa buatan SpaceX. Tidak heran jika banyak penonton The Simpons langsung bereaksi. Mereka langsung memanfaatkan sosial media milik Elon Musk untuk mengungkapkan ketakutan mereka.