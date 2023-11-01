4 Potret Auzura Qrzura, Selebgram yang Ramai Diduga Jadi Pelakor

NAMA Auzura Qrzura mendadak ramai jadi buah bibir para netizen di linimasa sosial media. Pasalnya, Auzura ramai diduga sebagai pelakor atau perebut laki orang.

Rumor tersebut, diketahui mulai merebak setelah salah satu akun Menfess menyebut ada seorang istri yang memergoki sang suami tengah memadu kasih dengan salah seorang selebgram cantik.

Entah kebetulan atau tidak, terpantau kolom komentar akun Instagram Auzura Qrzura diketahui sudah ditutup. Jadi penasaran bagaimana sih potret Auzura Qrzura si selebgram cantik yang diduga menjadi pelakor dalam rumah tangga orang lain? Dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @auzura.qr, Rabu (1/11/2023) berikut ulasan singkat potret Auzura Qrzura.

1. Anak gaul: Layaknya seorang selebgram, Auzura tak ketinggalan mengunggah potret dirinya sebagai anak gaul. Contohnya di potret ini, Auzura tampak seru mirror selfie dengan tren pose saat ini bersama kedua teman dekatnya di salah satu bioskop.

2. Bikers: Bukan biker motor gede alias moge, Auzura pernah mengunggah potret dirinya sedang asyik menjajal sepeda motor listrik yang sekarang memang tengah tren di kalangan anak muda.