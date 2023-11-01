Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Cek Mata Bisa Pakai BPJS? Cek Faktanya

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |21:05 WIB
Apakah Cek Mata Bisa Pakai BPJS? Cek Faktanya
Apakah cek mata bisa pakai BPJS. (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH cek mata bisa pakai BPJS? Mungkin banyak yang mempertanyakan hal ini.

Pengguna BPJS bisa melakukan serangkaian cek mata yang fokus pada penglihatan dan jarak pandang. Misalnya saha rabun dekat, rabun jauh, dan silinder hingga penebusan resep kacamatanya lho!

Sesuai pasal 8 Peraturan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi dan Kacamata, peserta wajib membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan I dan resep kacamata dari dokter mata ke optik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Cek mata

Kamu pun bisa kapan saja untuk periksa mata tanpa terkendala biaya. Tentu pemeriksaan ini secara menyeluruh. Jika memang ada tingkat lanjutan, apabila ada masalah serius dengan mata kamu, hal ini bisa langsung diperiksa lho.

Cara cek mata pakai BPJS

1. Kamu perlu mempersiapkan berkas seperti KTP, Kartu Keluarga, Kartu BPJS asli, Kartu Keluarga, Surat rujukan faskes asli dan fotocopy, serta surat rujukan online BPJS. Bila kamu belum mendaftar BPJS, coba registrasi mulai dari sekarang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/10/298/2779077/sering-main-gadget-konsumsi-3-buah-ini-ya-supaya-mata-tetap-sehat-psxSQzmHPs.jpg
Sering Main Gadget, Konsumsi 3 Buah Ini Ya Supaya Mata Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/30/611/2755908/2-cara-alami-paling-mudah-untuk-hilangkan-mata-panda-3oYYJPGfBc.jpg
2 Cara Alami Paling Mudah untuk Hilangkan Mata Panda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/17/298/2748055/tak-cuma-apel-ini-3-buah-lain-yang-baik-untuk-kesehatan-mata-iK9QcJRdlu.jpg
Tak Cuma Apel, Ini 3 Buah Lain yang Baik untuk Kesehatan Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/03/612/2679768/pandemi-buat-anak-sering-main-gadget-yuk-periksa-mata-lebih-dini-t5hSAqzGOe.jpg
Pandemi Buat Anak Sering Main Gadget, Yuk Periksa Mata Lebih Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/15/611/2667893/tips-menghilangkan-kantung-mata-dari-pakar-dermatologi-JFFh3TVV8q.jpg
Tips Menghilangkan Kantung Mata dari Pakar Dermatologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/05/611/2642919/5-tips-mudah-hilangkan-mata-panda-pada-pria-maupun-wanita-y67ASzXuZk.jpg
5 Tips Mudah Hilangkan Mata Panda Pada Pria Maupun Wanita
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement