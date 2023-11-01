Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata "The Moon is Beautiful isn't It" yang Viral di TikTok

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:32 WIB
Arti Kata
Ilustrasi arti ungkapan rasa cinta yang sedang viral (Foto:Quartaz)
A
A
A

MARI kita memahami arti kata ‘The Moon is Beautiful isn’t It’ yang viral di TikTok dan tengah banyak dicari netizen. Frase yang ditulis dalam bahasa Inggris tersebut sebenarnya sudah cukup lama menghiasi media sosial asal Tiongkok tersebut.

Biasanya, video dengan tulisan ‘The Moon is Beautiful isn’t It’ menunjukkan sebuah gambar bulan yang bersinar terang di tengah kegelapan dengan diiringi latar belakang musik galau, seperti Talking To The Moon-Bruno Mars atau Summertime Sadness-Lana del Rey.

Namun, sebenarnya apa arti kata ‘The Moon is Beautiful isn’t It” yang tengah viral tersebut? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023), inilah arti dari "The Moon is Beautiful isn’t It” yang tengah viral.

Jika dibaca sekilas, frase tersebut sebenarnya tidak begitu menarik. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ‘The Moon is Beautiful isn’t It’ berarti ‘Bulannya indah, ya” atau “bulan itu indah, bukan?”

Namun, secara harfiah frasa tersebut rupanya memiliki arti lain yang cukup menarik. Yaitu untuk mengungkapkan perasaan atau rasa cinta pada orang lain secara tidak langsung. Hal ini berhubungan dengan budaya Jepang yang menganggap bila menyampaikan pernyataan cinta secara langsung sering dianggap tidak sopan.

Dikutip dari laman Tsuki, Rabu (1/11/2023) ‘The Moon is Beautiful isn’t It’ sama saja dengan kata ‘aku mencintaimu’ atau ‘I love you’. Ungkapan tersebut konon muncul pertama kali dari seorang penulis Jepang Natsume Soseki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/612/3170084//whats_app-FJib_large.jpg
20 Ucapan Selamat Tidur untuk Pacar di WhatsApp: Bikin Hati Makin Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147442//sunda-rbEi_large.jpg
Asal Usul Kata Sunda, dari Istilah Asing hingga Nama Wilayah di India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135296//apa_itu_tren_wut_wut_wut_yang_lagi_viral_di_tiktok-7Yu3_large.jpg
Apa Itu Tren Wut Wut Wut yang Lagi Viral di TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135063//arti_kata_maskfishing_lagi_viral_di_tiktok_dan_instagram_ternyata_berawal_dari_masa_covid_19-SuFQ_large.jpg
Arti Kata Maskfishing Lagi Viral di TikTok dan Instagram, Ternyata Berawal dari Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124174//arti_kata_natty_yang_lagi_viral_di_tiktok_berhubungan_dengan_dunia_fitnes-W5HD_large.jpg
Arti Kata Natty yang Lagi Viral di TikTok, Berhubungan dengan Dunia Fitnes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115289//inilah_arti_kabur_aja_dulu_yang_viral_di_sosial_media-p7vA_large.jpg
Inilah Arti Kabur Aja Dulu yang Viral di Sosial Media
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement