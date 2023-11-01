Arti Kata "The Moon is Beautiful isn't It" yang Viral di TikTok

MARI kita memahami arti kata ‘The Moon is Beautiful isn’t It’ yang viral di TikTok dan tengah banyak dicari netizen. Frase yang ditulis dalam bahasa Inggris tersebut sebenarnya sudah cukup lama menghiasi media sosial asal Tiongkok tersebut.

Biasanya, video dengan tulisan ‘The Moon is Beautiful isn’t It’ menunjukkan sebuah gambar bulan yang bersinar terang di tengah kegelapan dengan diiringi latar belakang musik galau, seperti Talking To The Moon-Bruno Mars atau Summertime Sadness-Lana del Rey.

Namun, sebenarnya apa arti kata ‘The Moon is Beautiful isn’t It” yang tengah viral tersebut? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023), inilah arti dari "The Moon is Beautiful isn’t It” yang tengah viral.

Jika dibaca sekilas, frase tersebut sebenarnya tidak begitu menarik. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ‘The Moon is Beautiful isn’t It’ berarti ‘Bulannya indah, ya” atau “bulan itu indah, bukan?”

Namun, secara harfiah frasa tersebut rupanya memiliki arti lain yang cukup menarik. Yaitu untuk mengungkapkan perasaan atau rasa cinta pada orang lain secara tidak langsung. Hal ini berhubungan dengan budaya Jepang yang menganggap bila menyampaikan pernyataan cinta secara langsung sering dianggap tidak sopan.

Dikutip dari laman Tsuki, Rabu (1/11/2023) ‘The Moon is Beautiful isn’t It’ sama saja dengan kata ‘aku mencintaimu’ atau ‘I love you’. Ungkapan tersebut konon muncul pertama kali dari seorang penulis Jepang Natsume Soseki.