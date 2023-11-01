Advertisement
HOME WOMEN LIFE

8 Artis Indonesia 90an yang Masih Awet Muda Sampai Kini hingga Punya Body Seksi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:16 WIB
8 Artis Indonesia 90an yang Masih Awet Muda Sampai Kini hingga Punya Body Seksi
Artis Indonesia yang awet muda (Foto: Instagram)
A
A
A

DERETAN artis Indonesia era 90an masih awet muda sampai 2023 ini terlihat seperti gadis remaja. Bahkan tidak menampilkan kerutan kulit yang biasanya terjadi saat berusia 40 tahun.

Selain itu, beberapa aktris ini beradu peran dengan aktor-aktor muda masa kini. Berikut adalah 8 artis Indonesia 90an yang masih awet muda sampai 2023.

1. Desy Ratnasari

Desy Ratnasari

Desy Ratnasari merupakan artis yang memulai karirnya dengan mengikuti ajang Gadis Sampul pada 1988. Di era 90an, namanya begitu terkenal dengan membintangi sederet film dan sinetron. Di usianya yang akan menginjak 50 tahun di akhir 2023 ini, pelantun lagu Tenda Biru ini masih cantik dan awet muda.

2. Tamara Bleszynski

Tamara

Pemilik nama lengkap Tamara Natalia Christina Mayawati Bleszynski ini memulai kariernya di dunia hiburan sejak 1991. Mewarisi darah Polandia dari sang ayah, aktris ini punya wajah cantik dan dianugerahi tubuh seksi.

