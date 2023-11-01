Potret dan Profil Tissa Biani, Artis Cantik yang Jadi Sorotan karena Fuji

POTRET Tissa Biani kembali menjadi sorotan usai mengutarakan isi hatinya atas kekesalan pada salah satu oknum fans Fuji. Dia kesal karena terus dibandingkan dengan adik dari Fadly Faisal.

"Fuja fuji fuja fujiiii muluuu," tulis Tissa di salah satu komentar akun Tiktok @siti***.

Mengetahui hal tersebut, Fuju pun merasa tak enak hati. Melaui DM Instagram, perempuan akrab disapa Uti itu lantas meminta maaf atas kegadungan yang ada.

"Tissa, i'm so sorry ya yang lagi rame, aku udah sering remind mereka, tapi aku juga gabisa kontrol juga, itu diluar kendali aku. Maaf banget jadi ganggu kamu dan jadi banyak hate ke kamu karena hal ini. I'm trully sorry, aku jadi gaenak juga," tulis Fuji melalui DM kepada Tissa.

Permasalahan dua selebritis muda itu memang begitu hangat di sosial media. Tak sedikit pula pada akhirnya yang penasaran dengan potret dan profil Tissa Biani.

Mengutip akun Instagramnya, berikut potret pemain film KKN di Desa Penari, Rabu (1/11/2023).

1. Kelahiran 24 Juli 2002





Pemilik nama asli Tissa Biani Azzahra ini lahir di Depok, 24 Juli 2002, dari pasangan Bobby Begjo Warasno dan Dian Estining Adhi.

Tissa lahir sebagai anak kedua dari dua bersaudar. Kakaknya peremepuan bernama Alita Biani Ishvara.

2. Beragama Muslim





Tissa lahir dan dibesarkan oleh kedua orangtua beragama Muslim. Dia pun menempuh pendidikan di sekolah swasta yang berada di Depok.

Prestasinya di dunia pendidikan cukup membanggakan. Terbukti sejak kelas satu hingga kelas tiga, Tissa selalu meraih peringkat sepuluh besar kelas.

Peringkatnya menurun ketika kelas empat karena kesibukannya sebagai aktris. Hal tersebut membuat Tissa mendapat tekanan dari lingkungan sekolah yang kemudian membuat dia memutuskan untuk sekolah rumah di Amarvi School.

Saat SMA, Tissa kembali di sekolah umum dengan jurusan IPS. Namun, Tissa merasa tidak dapat membagi waktu antara sekolah dan kegiatan syutingnya sehingga memutuskan untuk kembali homeschooling di Windsor Homeschooling Cibubur hingga lulus. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di London School of Public Relations.