Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Suami Puji Istri yang Mau Bertahan, walau Cuma Makan Mie Instan dan Nasi Tiap Malam

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |13:04 WIB
Viral Suami Puji Istri yang Mau Bertahan, walau Cuma Makan Mie Instan dan Nasi Tiap Malam
Viral Pasangan yang Makan Mi Instan Tiap Malam. (Foto: Instagram)
A
A
A

PASANGAN hidup adalah mereka yang menerima kita apa adanya, bahkan di saat susah sekalipun. Pasalnya, tidak semua pernikahan akan berjalan sesuai dengan harapan, akan selalu ada masalah baik dari segi ekonomi maupun dari lingkungan.

Oleh karena itu, untuk membangun bahtera rumah tangga yang kokoh terkadang dibutuhkan sikap untuk menerima kekurangan satu sama lain. Seperti yang dialami oleh pasangan suami istri yang belakangan ini viral di jagat maya. Demi bisa menghidupi sang buah hati, sang istri rela menerima keadaan sang suami yang serba kekurangan.

Bahkan, setiap malam ia rela hanya makan nasi putih dengan lauk mie instan rebus. Momen menyedihkan tersebut bahkan direkam sang suami dalam sebuah video.

Viral Makan Mi Instan Tiap Malam

Dalam video tersebut, terlihat ia makan malam dengan sang istri dengan lauk seadanya itu sambil duduk lesehan di dapur. Meski hanya makan nasi dan mie instan, terlihat sang istri tampak tetap lahap menyantapnya.

Sang suami lantas memuji sikap sang istri yang mau menerima keadaan dan mau hidup susah bersamanya. Meski begitu, ia juga merasa iba dan bosan karena mereka harus terus-terusan makan nasi dan mie instan setiap malam.

“Terkadang bosan juga setiap malam makan mie rebus dicampur dengan nasi. Tapi apa mau dikata cuma ini yang bisa dimakan. Irit demi susu anak dan jajan anak,” tulis keterangan dalam video yang direkam sang suami, dilansir dari Instagram @nenktainment.

“Alhamdulillah istri nggak nuntut banyak. Meskipun hidup serba kekurangan, dia selalu support,” lanjutnya.

Video tersebut lantas banyak mengundang simpati netizen. Mereka dibuat terharu dengan sikap sang istri yang mau menerima dan hidup susah dengan sang suami.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement