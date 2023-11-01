Viral Suami Puji Istri yang Mau Bertahan, walau Cuma Makan Mie Instan dan Nasi Tiap Malam

PASANGAN hidup adalah mereka yang menerima kita apa adanya, bahkan di saat susah sekalipun. Pasalnya, tidak semua pernikahan akan berjalan sesuai dengan harapan, akan selalu ada masalah baik dari segi ekonomi maupun dari lingkungan.

Oleh karena itu, untuk membangun bahtera rumah tangga yang kokoh terkadang dibutuhkan sikap untuk menerima kekurangan satu sama lain. Seperti yang dialami oleh pasangan suami istri yang belakangan ini viral di jagat maya. Demi bisa menghidupi sang buah hati, sang istri rela menerima keadaan sang suami yang serba kekurangan.

Bahkan, setiap malam ia rela hanya makan nasi putih dengan lauk mie instan rebus. Momen menyedihkan tersebut bahkan direkam sang suami dalam sebuah video.

Dalam video tersebut, terlihat ia makan malam dengan sang istri dengan lauk seadanya itu sambil duduk lesehan di dapur. Meski hanya makan nasi dan mie instan, terlihat sang istri tampak tetap lahap menyantapnya.

Sang suami lantas memuji sikap sang istri yang mau menerima keadaan dan mau hidup susah bersamanya. Meski begitu, ia juga merasa iba dan bosan karena mereka harus terus-terusan makan nasi dan mie instan setiap malam.

“Terkadang bosan juga setiap malam makan mie rebus dicampur dengan nasi. Tapi apa mau dikata cuma ini yang bisa dimakan. Irit demi susu anak dan jajan anak,” tulis keterangan dalam video yang direkam sang suami, dilansir dari Instagram @nenktainment.

“Alhamdulillah istri nggak nuntut banyak. Meskipun hidup serba kekurangan, dia selalu support,” lanjutnya.

Video tersebut lantas banyak mengundang simpati netizen. Mereka dibuat terharu dengan sikap sang istri yang mau menerima dan hidup susah dengan sang suami.