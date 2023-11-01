Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kebersamaan Luna Maya dan Maxiem Bouttier, Bikin Fans Lega

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:04 WIB
Potret Kebersamaan Luna Maya dan Maxiem Bouttier, Bikin Fans Lega
Luna Maya dan Maxiem Bouttier. (Foto: Instagram @iwetramadhan)
HUBUNGAN Luna Maya dan Maxiem Bouttier kembali menjadi sorotan netizen. Hal itu dikarenakan perempuan kelahiran Bali itu diduga hapus foto Maxiem di akun Instagram.

Hembusan kabar ini lagi-lagi tak mendapat jawaban pasti. Hanya saja, salah satu postingan Iwet Ramadhan yang merupakan sahabat Luna Maya seolah membantah kabar tersebut.

Luna Maya

"Ngangon bocah," tulis Iwet.

Pada foto tersebut terlihat perempuan berusia 40 tahun itu memakai dalam corak yang dilapisi jaket jeans. Penampilannya senada dengan highwest jeans pula. Dia pun melengkapi penampilannya dengan tas warna cokelat.

Halaman:
1 2 3
      
