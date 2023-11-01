Ramalan Tarot Hari Ini: Bersiaplah dengan Perubahan

The Tower

Kartu Tarot The Tower yang muncul di hari ini menggambarkan tentang keyakinan diri, kebanggaan, kegagahan dan perasaan aman yang kuat tiba-tiba runtuh karena tersambar petir. Kehancuran. Situasi ini mungkin juga terjadi karena fondasinya sudah rapuh sejak awal.

Kartu Tarot The Tower menyampaikan pesan supaya kita bersiap akan adanya perubahan besar secara mendadak, di luar perhitungan. Apapun yang terjadi, perubahan haruslah dijalani. Menara yang runtuh dapat dibangun kembali dengan keyakinan diri yang kuat.

Apalagi ramalan tarot di hari ini? Mari kita simak bersama!

Keberuntungan