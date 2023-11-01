Viral Kisah Istri Dipaksa Cerai Keluarga Suami karena Belum Punya Anak

TREN perkembangan media sosial saat ini membuat banyak masyarakat bisa melakukan banyak hal, termasuk meluapkan curahan hatinya. Seperti salah satu netizen yang bercerita tentang kehidupan rumah tangganya yang menyedihkan.

Melalui tren 'Mba Taylor' yang tengah hits di linimasa TikTok, akun psikolog anak dan dewasa @amanasa membeberkan kisah pilu rumah tangga seorang wanita. Ia mengklaim dirinya sempat disuruh bercerai oleh sang mertua, karena kala itu tak kunjung hamil.

"Mba Taylor aku pernah bolak balik ke psikolog, ketika dipaksa cerai sama keluarga suami karena enggak hamil-hamil. Terus akhirnya kita cerai," tulis @amanasa, dikutip, Rabu (1/11/2023)

Melalui unggahannya itu, wanita tersebut mengungkapkan kesedihannya di momen itu. Dia mengaku tak punya siapa-siapa untuk bercerita hingga akhirnya memutuskan ke psikolog.

"Waktu itu enggak punya siapa-siapa yang nguatin cuma modal ke psikolog saja biar bisa tetep waras," lanjutnya.

Sang netizen lanjut menceritakan, setelah akhirnya bercerai sampai akhirnya ia kemudian bertemu suaminya kini. Ia kemudian memutuskan kembali menikah, bahagia dan kini sudah memiliki anak. Sementara sang mantan suami yang juga sudah menikah dengan perempuan lain, ternyata diketahui belum dikaruniai buah hati.