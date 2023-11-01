Kumpulan 80 Nama Bayi Aesthetic IG dari Zodiak

KUMPULAN 80 nama bayi aesthetic IG dari zodiak banyak dicari orang tua yang ingin membuka akun Instagram untuk mengabadikan sang anak. Pemilihan nama Instagram bayi dari zodiak menggambarkan karakteristik berdasarkan bulan kelahiran.

Orangtua berharap anak mereka memiliki sifat positif yang dibawa oleh masing-masing zodiak. Nah, berikut adalah 80 nama bayi aesthetic IG dari zodiak menghimpun berbagai sumber, Rabu (01/11/23):

Nama IG Bayi Zodiak Capricorn (22 Desember – 19 Januari):

1. MountainMajesty

2. CapricornChronicles

3. Capicapri

4. Capricatti

5. Luckiestcapri

6. Capriceguy

7. comfeelme

8. capricorniya

9. CelestialAmbition

10. SteadfastCapricorn

11. CosmicAchiever

12. CapricornDreamer