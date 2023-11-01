Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kumpulan 80 Nama Bayi Aesthetic IG dari Zodiak

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:20 WIB
Kumpulan 80 Nama Bayi Aesthetic IG dari Zodiak
Nama bayi (Foto: Freepik)
A
A
A

KUMPULAN 80 nama bayi aesthetic IG dari zodiak banyak dicari orang tua yang ingin membuka akun Instagram untuk mengabadikan sang anak. Pemilihan nama Instagram bayi dari zodiak menggambarkan karakteristik berdasarkan bulan kelahiran.

Orangtua berharap anak mereka memiliki sifat positif yang dibawa oleh masing-masing zodiak. Nah, berikut adalah 80 nama bayi aesthetic IG dari zodiak menghimpun berbagai sumber, Rabu (01/11/23):

Nama bayi

Nama IG Bayi Zodiak Capricorn (22 Desember – 19 Januari):

1. MountainMajesty

2. CapricornChronicles

3. Capicapri

4. Capricatti

5. Luckiestcapri

6. Capriceguy

7. comfeelme

8. capricorniya

9. CelestialAmbition

10. SteadfastCapricorn

11. CosmicAchiever

12. CapricornDreamer

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115388/10_nama_bayi_perempuan_sansekerta_yang_jarang_dipakai_lengkap_dengan_artinya-AlWk_large.jpg
10 Nama Bayi Perempuan Sansekerta yang Jarang Dipakai Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3077917/nama_anak_perempuan-xMUb_large.jpg
8 Nama Modern Bayi Perempuan Bermakna Kesuksesan dan Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075299/600_nama_bayi_perempuan_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_maknanya-SxFI_large.jpg
600 Nama Bayi Perempuan Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075293/600_nama_bayi_laki_laki_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_artinya-A745_large.jpg
600 Nama Bayi Laki Laki Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072635/500_rekomendasi_nama_bayi_laki_laki_jawa_islami-xj37_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Laki-laki Jawa Islami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072628/500_rekomendasi_nama_bayi_perempuan_jawa_islami-hKNF_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Jawa Islami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement