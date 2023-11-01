Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tak Hanya Visual, Ini Aspek Penting Dimiliki Pemenang Puteri Remaja Indonesia 2023

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:15 WIB
Tak Hanya Visual, Ini Aspek Penting Dimiliki Pemenang Puteri Remaja Indonesia 2023
Puteri Remaja Indonesia 2023, (Foto: MPI/ Syifa)
A
A
A

AJANG kecantikan Puteri Remaja Indonesia 2023 baru saja usai digelar pada Selasa (31/10/2023) semalam, dengan mengumumkan finalis asal Bali, Alicia Agung Andreassin sebagai pemenangnya.

Acara ini sendiri digelar bertujuan untuk mencari ikon remaja Indonesia yang tangguh dan berbakat. Founder Puteri Remaja Indonesian, Derry Smit Dahlan mengatakan, di tahun keenam ini pihaknya masih memiliki visi dan misi yang sama untuk menggelar acara, yakni mempersiapkan para remaja putri Indonesia untuk menjadi perempuan tangguh.

"Nanti saat dewasa mereka mau jadi apa pun, itu pilihan mereka. Sekarang kita berikan basicnya dulu, memberikan pendidikan karakter dan soft skill,” kata Derry kala diwawancara Okezone.

(Foto: MPI/Syifa) 

“Karena menurut penelitian, wanita yang maju bukan hanya yang cerdas tapi yang memiliki soft skill," imbuhnya.

 BACA JUGA:

Lantas apa saja sih aspek yang harus dimiliki oleh seorang Puteri Remaja Indonesia? Apakah cantik secara visual saja sudah cukup?

Halaman:
1 2
      
