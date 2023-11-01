5 Shio yang Berbakat Jadi Artis di 2024, Bisa Sukses dan Terkenal

TERNYATA ada 5 shio yang berbakat jadi artis yang bisa jadi salah satu motivasi. Menjadi artis saat ini merupakan salah satu profesi yang cukup menjanjikan karena dinilai bisa menghasilkan pemasukan yang cukup menggiurkan.

Tidak hanya itu saja, artis juga memiliki privilege lain dalam kehidupan. Seperti memiliki akses ke lingkaran sosial dan profesional yang lebih luas. Dimana hal tersebut dapat membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk menjadi seorang artis tentunya tidak mudah. Namun, pemilik 5 shio ini konon berbakat jadi artis. Shio apa sajakah itu? Berikut informasinya dilansir dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023).

5. Shio Macan (Tahun Kelahiran: 1974, 1986, 1998, 2010)

Shio Macan cenderung memiliki sifat-sifat seperti percaya diri, berani, dan penuh energi. Mereka mudah menarik perhatian dan bisa menjadi pusat perhatian di atas panggung.

4. Shio Monyet (Tahun Kelahiran: 1992, 2004, 2016)

Monyet adalah shio yang cerdas dan memiliki daya tarik yang kuat. Mereka pada dasarnya ceria dan energik dan biasanya mewakili fleksibilitas. Orang yang berzodiak Monyet adalah orang yang bijaksana, cerdas, percaya diri, karismatik, setia, inventif, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

3. Shio Anjing (Tahun Kelahiran: 1994, 2006, 2018)

Orang yang lahir di tahun Anjing memiliki sifat terbaik dari sifat manusia. Mereka jujur, ramah, setia, setia, cerdas, lugas, terhormat dan memiliki rasa tanggung jawab yang kuat.