WOMEN LIFE

Selamat! Alicia Agung Andreassin Sabet Mahkota Puteri Remaja Indonesia 2023

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |09:40 WIB
Selamat! Alicia Agung Andreassin Sabet Mahkota Puteri Remaja Indonesia 2023
Puteri Remaja Indonesia 2023, (Foto: MPI/ Syifa)
ALICIA Agung Andreassin, finalis asal Bali baru saja resmi dinobatkan sebagai Puteri Remaja Indonesia 2023. Kemenangannya ini, diraih Alicia Agung setelah berhasil mengalahkan 36 peserta lainnya.

Sejak babak 10 besar, dara cantik ini memang sudah mencuri perhatian. Bahkan saat babak akhir pun, Alicia terlihat tampil memukau dengan jawaban yang dia berikan atas pertanyaan dari para juri.

Secara resmi pula, Alicia Agung Andreassin menggantikan posisi Edelyn Mia Martanegara. Nantinya perempuan perwakilan Bali 1 ini akan melakukan berbagai misi serta tugas untuk menginspirasi para remaja di Indonesia.

Saat pembacaan pemenang oleh host, dari pantauan Okezone secara langsung wajah kedua calon pemenang ini terlihat sangat tegang.

(Foto: MPI/Syifa) 

"Yang menjadi pemenang Puteri Remaja Indonesia 2023 adalah Bali 1," ucap sang pemandu acara.

