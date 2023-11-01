Potret Syifa Hadju, Artis yang Rela Kehilangan Pekerjaan karena Bela Palestina

POTRET Syifa Hajdu kembali menjadi sorotan warganet. Apalagi sejak kekasih Rizky Nazar ini turun ke jalan membela Palestina.

Perlu diketahui bahwa perang antara Israel dan Palestina masih terus berlanjut. Sejumlah masyarakat, termasuk kalangan artis pun turun memberikan suara untuk memberikan dukungan pada Palestina.

Salah satunya adalah Syifa Hadju. Sahabat dari Rebecca Klopper ini bahkan rela menolak kerja sama dengan brand yang pro terhadap Israel karena teguh dengan pilihannya.

"Aku ngerasa daripada enggak berkah, enggak sih? Ya, udah ini memang jalan dari Allah, kalau akhinya bukan rezeki buat aku berarti memang bukan hal yang baik untuk aku," kata Syifa, dikutip dari akun TikTok @ssn.sh. Rabu (1/11/2023).

Berikut potret cantik perempuan kelahiran 13 Juli 2000.

1. Bela Palestina





Wajah cantik Syifa Hajdu pernah ramai diperbincangkan saat dia turun membela Palestina. Pada foto yang di unggah ke akun Instagramnya, dia nampak memakai kaus putih dengan kepala diikat pakai keffiyeh.

2. Makeup bold





Pemilik nama asli Syifa Savira Nuraisyah begitu memesona ketika hadiri acara Kuala Lumpur. Makeup bold yang membingkai wajah cantiknya menambah pesona bak putri Arab.

Ditambah lagi penataan rambut sanggul modern dan kebaya kutu baru bahan satin, membuatnya kian berkilau.