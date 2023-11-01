Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Kata LL yang Viral di TikTok

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:35 WIB
Ternyata Ini Arti Kata LL yang Viral di TikTok
Arti kata LL yang viral. (Foto: Freepik)
A
A
A

TERNYATA ini arti kata LL yang viral di TikTok dan perlu kalian ketahui. Mereka menggunakan istilah ini sembari melakukan berjoget dan melakukan gerakan tangan yang berbentuk huruf LL dan diiringi oleh lagu berbahasa Inggris.

Lantas, apa arti LL yang tengah menjadi trending di TikTok ini? Berikut adalah penjelasan mengenai arti kata LL yang viral di TikTok, berdasarkan penelaahan sejumlah unggahan di TikTok, Rabu (1/11/2023).

Ini Arti Kata LL yang Viral di TikTok

Berdasarkan sejumlah unggahan netizen TikTok, arti kata LL ini adalah singkatan dari istilah bahasa Inggris Loser Lame yang artinya adalah pecundang lemah.

Loser Lame atau LL ini merupakan bagian dari lirik lagu yang digunakan untuk latar lagu unggahan mereka. Lagu itu berjudul Don’t Talk to Me yang dinyanyikan oleh Tre Coast bersama Lycia Faith.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135296/apa_itu_tren_wut_wut_wut_yang_lagi_viral_di_tiktok-7Yu3_large.jpg
Apa Itu Tren Wut Wut Wut yang Lagi Viral di TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135063/arti_kata_maskfishing_lagi_viral_di_tiktok_dan_instagram_ternyata_berawal_dari_masa_covid_19-SuFQ_large.jpg
Arti Kata Maskfishing Lagi Viral di TikTok dan Instagram, Ternyata Berawal dari Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124174/arti_kata_natty_yang_lagi_viral_di_tiktok_berhubungan_dengan_dunia_fitnes-W5HD_large.jpg
Arti Kata Natty yang Lagi Viral di TikTok, Berhubungan dengan Dunia Fitnes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121450/ini_perbedaan_hampers_souvenir_parcel_dan_gift_box_agar_tak_salah_pilih_hadiah-6OTg_large.jpg
Ini Perbedaan Hampers, Souvenir, Parcel, dan Gift Box agar Tak Salah Pilih Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115289/inilah_arti_kabur_aja_dulu_yang_viral_di_sosial_media-p7vA_large.jpg
Inilah Arti Kabur Aja Dulu yang Viral di Sosial Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/612/3107530/apa_itu_social_butterfly_istilah_ramai_di_kalangan_genz_dan_tiktok-Qf38_large.jpg
Arti Kata Social Butterfly, Istilah Ramai di Kalangan GenZ dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement