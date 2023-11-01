Ternyata Ini Arti Kata LL yang Viral di TikTok

TERNYATA ini arti kata LL yang viral di TikTok dan perlu kalian ketahui. Mereka menggunakan istilah ini sembari melakukan berjoget dan melakukan gerakan tangan yang berbentuk huruf LL dan diiringi oleh lagu berbahasa Inggris.

Lantas, apa arti LL yang tengah menjadi trending di TikTok ini? Berikut adalah penjelasan mengenai arti kata LL yang viral di TikTok, berdasarkan penelaahan sejumlah unggahan di TikTok, Rabu (1/11/2023).

Ini Arti Kata LL yang Viral di TikTok

Berdasarkan sejumlah unggahan netizen TikTok, arti kata LL ini adalah singkatan dari istilah bahasa Inggris Loser Lame yang artinya adalah pecundang lemah.

Loser Lame atau LL ini merupakan bagian dari lirik lagu yang digunakan untuk latar lagu unggahan mereka. Lagu itu berjudul Don’t Talk to Me yang dinyanyikan oleh Tre Coast bersama Lycia Faith.