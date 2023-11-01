Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Shio yang Diramalkan Berpeluang Sukses Jadi Bos di 2024

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |09:30 WIB
3 Shio yang Diramalkan Berpeluang Sukses Jadi Bos di 2024
Ilustrasi shio, (Foto: God of Wealth)
A
A
A

SEBAGIAN orang dianugerahi dengan skill atau kemampuan memimpin alias leadership yang baik, bisa memimpin dan membimbing orang lain di bawah arahan dirinya.

Nah secara dari dunia astorologi China, menariknya ada beberapa tanda shio yang diramalkan berpeluang bisa sukses menjadi seorang bos di tahun 2024. Penasaran? Intip paparannya berikut ini, seperti dilansir dari Know Insider, Rabu (1/11/2023)

1. Shio Kambing: Diramalkan tahun 2024 menjanjikan tahun keberuntungan dan baik bagi orang yang lahir di tahun Kambing. Dengan kecerdasan dan keterampilan para pemilik shio ini, orang-orang bershio Kambing bisa menangani pekerjaan dan mengatasi kesulitan dengan mudah.

Orang yang lahir di tahun Kambing dianggap sebagai salah satu hewan zodiak paling beruntung di tahun 2024 karena banyak bertemu dengan orang-orang hebat dan berpengaruh dalam hidupnya.

 BACA JUGA:

2. Shio Kerbau: Menurut ramalan bintang tahun 2024, orang yang lahir di tahun Kerbau akan memiliki karir paling lancar pada 2024. Selain dikelilingi oleh orang-orang hebat dan supportif, pada saat yang sama para pemilik shio Kerbau bsia mengikuti perkembangan zaman, sehingga bisa terus maju dan berkembang secara karir.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
