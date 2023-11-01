Jangan Asal Oles, Ini Urutan Skincare Pagi dan Malam yang Benar

Sudah beli produk ini itu tapi wajah masih terlihat kusam dan bermasalah? Berarti Anda perlu mengetahui lebih dalam lagi tentang urutan skincare pagi dan malam.

Skincare merupakan rangkaian produk perawatan kulit yang berfungsi untuk menjaga sekaligus menutrisi kesehatan kulit. Anda harus benar-benar memerhatikannya dengan seksama. Jangan sampai tertukar dan malah menyebabkan hasil pemakaian skincare menjadi kurang efektif.

Terlebih ada beberapa kandungan dalam skincare yang hanya boleh dikenakan saat pagi atau malam hari. Nah, biar nggak ketukar, simak urutan skincare pagi hingga malam berikut ini.

Urutan Skincare Pagi

1. Facial Wash atau Sabun Pembersih Wajah

Facial wash atau sabun pembersih wajah berfungsi untuk menghilangkan segala kotoran, bakteri, dan sisa-sisa skincare yang dipakai di malam hari. Juga, saat bangun tidur kondisi kulit cenderung berminyak sehingga wajib dibersihkan.

2. Toner

Urutan pemakaian skincare yang benar selanjutnya, yaitu menggunakan toner. Produk perawatan wajah ini tidak hanya bisa menyegarkan, tapi juga mempersiapkan kulit Anda untuk rangkaian perawatan yang selanjutnya.

3. Essence

Beberapa orang mungkin memilih untuk melewatkan tahap yang satu ini karena masih merasa kebingungan tentang fungsi yang sebenarnya dari essence. Padahal, essence memegang peranan yang sangat baik untuk kesehatan kulit.

Mengutip healthline, essence adalah produk perawatan kulit berbahan dasar air yang mengandung bahan aktif dengan konsentrasi tinggi untuk melembabkan, melindungi, sekaligus meningkatkan kesehatan kulit secara keseluruhan.

4. Serum

Serum wajah adalah cairan yang mempunyai tekstur ringan dan mengandung konsentrasi zat aktif yang lebih tinggi. Produk ini dianggap lebih efektif dalam peresapannya ke kulit apabila dibandingkan dengan krim atau pelembap wajah.

5. Moisturiser atau Day Cream

Pelembab adalah tahapan selanjutnya dari urutan skincare pagi yang wajib diaplikasikan setelah serum. Kulit wajah kita membutuhkan pelembab untuk menjaga agar lapisan sel kulit di dalamnya tetap terhidrasi.

Selain itu, produk ini juga berfungsi untuk memperlambat tanda-tanda penuaan sekaligus mencegah timbulnya berbagai permasalahan kulit. Pilih pelembap yang sesuai dengan jenis permasalahan kulit yang sedang Anda alami.

6. Sunscreen

Produk perawatan wajah yang satu ini memiliki fungsi untuk membantu melindungi wajah dari penuaan yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari. Dikutip dari Hopkins Medicine, sunscreen yang dapat memberikan manfaat perlindungan kulit dari bahaya sinar UV atau sinar matahari adalah yang memiliki SPF minimal 30.