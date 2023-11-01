Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral Pemilik Kedai Ramen di Jepang Mirip Minji NewJeans, Cantiknya Gak Kaleng-kaleng!

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:30 WIB
Viral Pemilik Kedai Ramen di Jepang Mirip Minji NewJeans, Cantiknya Gak Kaleng-kaleng!
Owner restoran ramen mirip Minji NewJeans, (Foto: Allkpop)
A
A
A

SEORANG mahasiswi Jepang mendadak viral dan jadi pemberitaan media massa, setelah visualnya menarik perhatian publik karena dinilai mirip dengan leader dari girl group terkenal, Minji NewJeans.

Hal ini berawal dari kanal YouTube SugoUma Jepang yang pekan lalu menayangkan kisah dua mahasiswi yang menjalankan satu restoran kecil di Kota Matsudo, Prefektur Chiba, Jepang. 

Sang mahasiswi cantik yang viral tersebut, seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (1/11/2023) memutuskan untuk mengambil alih bisnis restoran kecil yang ditinggalkan mendiang kakek tercinta yang meninggal karena kanker.

(Foto: YouTube SugoUma Jepang) 

Bersama seorang teman dekatnya, gadis cantik ini sehari-hari mengurus restoran tersebut. Mulai dari melayani pelanggan, memasak, hingga menciptakan hidangan unik seperti nasi goreng raksasa agar terkenal dan bisa menghidupkan kembali bisnis restoran tersebut.

Sampai akhirnya, video dokumenter tersebut menarik perhatian warganet Korea, dan karena kecantikan sang mahasisiw yang memukau dan dinilai sangat mirip dengan Minji dari NewJeans yang memang sedang terkenal sebagai idol.

