24 Jam di Bandung ke Mana Saja? Yuk Simak Panduannya

BANDUNG dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang kerap menjadi pilihan berlibur yang tepat, karena jaraknya yang cukup dekat dari Jakarta dibandingkan kota wisata lainnya.

Memiliki berbagai destinasi wisata menarik dan kuliner yang lezat, Bandung juga menyimpan berbagai kebudayaan dan sejarah yang menakjubkan.

Mulai dari Dago Park, kafe cantik estetik, hingga spot kuliner, Anda dapat mencoba berbagai kegiatan di wilayah sekitar kota kembang.

Nah, berikut ini Okezone rangkumkan sejumlah kegiatan wisata yang dapat Anda eksplor di Bandung.

1. Mengunjungi Gedung Sate

Ini adalah ikon Kota Bandung yang sayang jika dilewatkan. Alamatnya berada di Jalan Diponegoro Nomor 22, Citarum, Kota Bandung. Selain melihat berbagai koleksi seni, Anda juga bisa sepuasnya berfoto di depan gedung yang berdiri pada 1924 ini.

(Foto: ANTARA)

2. Liburan alam di Dago

Dago merupakan salah satu destinasi wisata dataran tinggi, yang berlokasi di Kecamatan Coblong, Bandung, yang menyuguhkan sensasi liburan alam yang menarik dan tentu saja dengan cuaca yang sejuk, lho.

Anda juga dapat mengabadikan setiap momen dengan berbagai spot foto yang di beberapa destinasi wisata di sekitarnya seperti di Dago Dreampark, Taman Hutan raya Djuanda, dan sebagainya. Jadi, cocok untuk destinasi liburan bersama keluarga.

3. Makan siang di Tafso Barn

Berlokasi di Jalan Baru Laksana No. 75, Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tafso Barn juga salah satu spot wisata kuliner yang dapat dicoba dengan suasana dan pemandangan yang estetik.

Tafso Barn (Foto: Asep Phyton)

Buka dari pukul 10.00 – 21.00 WIB, Anda sudah bisa coba berbagai hidangan lezat yang ditawarkan, yang dibanderol mulai dari Rp50.000 aja.

4. Ngopi sore di Kopi Toko Djawa

Bagi Anda pencinta kopi, kafe ini juga salah satu rekomendasi untuk dikunjungi, yang berlokasi di Jl. Braga No.81, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan harga yang cukup terjangkau mulai dari Rp20.000 an, yang buka pukul 08.00 – 22.00 WIB.