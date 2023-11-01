Apakah Operasi Usus Buntu Ditanggung BPJS?

APAKAH operasi usus buntu ditanggung BPJS akan dijelaskan dalam artikel ini. Seperti diketahui, usus buntu atau apendisitis yang merupakan peradangan pada bagian usus buntu. Peradangan ini melukai usus dan sulit untuk sembuh secara mandiri.

Oleh sebab itu, diperlukan bantuan tenaga medis untuk menyembuhkan penyakit ini. Jika tidak diobati sesegera mungkin, maka peradangan usus akan menyebar keseluruh tubuh. Salah satu cara untuk mengobatinya adalah dengan melakukan tindakan operasi.

Apakah Operasi Usus Buntu Ditanggung BPJS?

Merangkum dari laman resmi Pemprov Lampung, Rabu (1/11/2023), merujuk Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) N0.28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa semua biaya operasi dapat dijamin BPJS.