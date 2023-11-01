Seekor Laba-Laba Ditemukan Dalam Telinga Seorang Wanita, Pasien Keluhkan Suara Berdengung

SEORANG wanita berusia 64 tahun asal Taiwan, tiba-tiba saja mendengar suara berdengung didalam telinga kirinya selama- berhari-hari. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata ditemukan seekor laba-laba kecil yang bersarang didalamnya.

Melihat hal tersebut, dokter pun dengan sigap mengambil tabung untuk menyedot laba-laba dan eksoskeletonnya. Dilansir dari laman nbcnews, Rabu (1/11/2023), dokter menyebutkan bahwa laba-laba itu berukuran dua hingga tiga milimeter.

Bagi sebagian Dokter Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) masalah seperti ini terbilang langka atau jarang sekali terjadi. Bahkan penelitian sebelumnya juga menunjukkan serangga yang hidup pada benda asing, setidaknya hanya memiliki 14 Persen yang ditemukan di saluran telinga manusia.

Objek lainnya yang sering kali ditemukan adalah bola kapas (cotton bud), manik-manik, dan anting-anting.

Pada 2020, dokter juga sempat menemukan serangga kumbang Jepang pada telinga seorang gadis berusia 14 tahun di Pennsylvania.

Hal ini terjadi setelah dirinya berenang di kolam dan kemudian merasakan sensasi seperti ada yang merangkak didalam telinga kanannya. Sementara di tahun sebelumnya, seorang laki-laki berusia sembilan tahun juga ditemukan mengalami keluhan telinga berdengung, dan saat di periksa didalam telinga bocah itu juga ditemukan seekor kutu yang bersarang.

Berkaca dari kejadian tersebut, bagaimana jika kasus itu terjadi pada anak-anak? Yang sebagaimana kita tahu anak-anak mungkin akan mengalami kesulitan untuk membedakan rasa sakit telinga biasa, dan rasa sakit telinga akibat serangga yang berada di dalam rongga telinga? Tentu saja sebagai orangtua atau orang dewasa hal ini perlu diketahui.

“Ada lapisan kulit yang sangat sensitif dan tipis pada lapisan telinga yang melapisi salurannya disebut dengan saluran pendengaran eksternal. Karena sensitivitasnya, Anda akan merasakan sensasi bergerak atau menggelitik yang tak tertahankan jika ada serangga masuk ke dalam telinga,” kata Kalse.

Untuk itu, jika serangga mulai terasa masuk ke dalam rongga telinga, ada baiknya untuk memberitahu agar anak-anak tidak memasukan jari mereka ke dalam telinga. Karena bisa jadi serangga yang masuk merupakan jenis serangga menyengat.