Akibat Begadang dan Minum Kopi, Seorang Perempuan Alami Pendarahan Otak

Wanita ini alami pendarahan otak akibat sering begadang dan minum kopi. (Ilustrasi: Freepik.com)

POLA hidup sehat sangat penting untuk diterapkan. Mulai dari mengonsumsi makanan sehat dan bergizi hingga istirahat yang cukup.

Belum lama ini seorang perempuan menceritakan pengalaman dirinya mengalami pendarahan di otak karena sering begadang dan minum kopi. Pemilik akun Tiktok @windy.faj mengaku jika dirinya cukup terkejut mengetahui adanya pendarahan otak di kepalanya. Windy mengaku jika dirinya tidak memiliki riwayat hipertensi.

"Aku pendarahan di otak, enggak ada riwayat hipertensi. Aku tuh tekanan darahnya kemarin aja, pas kemarin minta rujukan 75/50 berapa gitu. Itu kecil kan?" ucap Windy, Rabu (1/11/2023).

Walaupun demikian, dirinya mengaku memang memiliki gaya hidup yang kurang sehat. Windy mengaku sering sekali begadang sampai tidak tidur seharian.

"Jadi aku tuh lagi main sama teman-teman di kafe. Aku tuh belum tidur. Aku memang biasa belum tidur seharian tapi ada kerjaan kaya main atau enggak kaya apa gitu keluar. Abis itu begadang lagi," ucap windy.

Tentu tubuhnya yang sudah beraktivitas panjang merasa lelah dan mengantuk. Namun, karena ada tugas dan pekerjaan lain yang harus diselesaikan, Windy memilih untuk kembali begadang. Dirinya menghilangkan rasa ngantuknya dengan meneguk kopi.

"Trus di situ saya malah minum kopi, yang di mana saya sudah enggak bisa minum kopi lagi. Tadinya pulang main jam 10 mau langsung tidur, eh ternyata ada tugas kuliah. Jadilah saya mengerjakan tugas kuliah dulu satu," kata Windy.

Akan tetapi, setelah perjalanan panjang yang melelahkan tersebut, tiba-tiba saja Windy merasa pusing.

"Besoknya aku dilarikan ke UGD enggak sadar sama sekali. Karena aku benar-benar tidur terus. Karena dari UGD enggak ada kejelasan, jadi aku dirawat di rumah sama dokter kenalan," kata Windy.